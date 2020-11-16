Kadın eli değdi, pandemide talep arttı! Yurt dışına ihraç ediyorlar

Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Türk Taner köyünde bir araya gelen kadınlar, yetiştirdikleri meyveleri, kurdukları imalathanede reçel ve marmelat yaparak hem Türkiye'nin birçok kentine gönderiyor hem de Almanya ve İngiltere gibi ülkelere ihraç ediyor. Dayanışmanın örneklerinden birini sergileyen kadınlar, içerdiği C vitamini nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren, antioksidan kaynağı olan kuşburnu ile alıç marmelatının satışlarında pandemi sürecinde ciddi oranda artışlar yaşandığını söyledi.

'KÖYLÜNÜN MEYVELERİNİ TELEF OLMAKTAN KURTARDIK'

Ürünlerinde hiçbir katkı maddesi olmadığını belirten Nermin Akbalık (46), "Doğada topladığımız meyvelerden marmelat ve reçel yapıyorduk. Kışın çocuklarımıza, akrabalarımıza veriyorduk. Sonra ürünlerimiz çok beğenildi. Biz de ‘bu işi neden büyütmeyelim, değerlendirmeyelim?’ dedik. Bir araya geldik, oturduk konuştuk. İlk başta az ürettik. Beğenilince ‘biraz daha büyütelim’ dedik. Kendimize imalathane kurduk. Bu imalathanede 10 kişi çalışıyoruz. Kuşburnu, alıç, yabani erik, elma topluyoruz. Bizim yaptığımız bu iş köylüye de yaradı. Köylünün armudu, elması, vişnesi ve kirazı çok fazlaydı. Bunlar daha önce değerlendirilmiyordu ve telef oluyordu. Köyümüzde her yıl 50 ton elma üretiliyordu. Değerlendirilemediği için çürüyüp gidiyordu. Şimdi meyveleri köylülerden satın alıyoruz. Onlardan reçel ve marmelat yapıyoruz. Şu an kuşburnu zamanı olduğu için gidip dağdan kuşburnu topluyoruz. Burada temizleyip ayıklıyoruz. Daha sonra odun ateşinde kaynatıyoruz. İçindeki dikenlerin çıkması için un eleğinden geçiriyoruz. Ondan sonra kazanlarda kaynatıyoruz. Çok az şeker koyuyoruz. Başka hiçbir katkı maddesi, koruyucu ve renklendirici yok. Doğadan nasıl topladıysak o şekilde kaynatıyoruz. Şişelerimizi dezenfekte etmek için kaynatıyoruz. Daha sonra dolum ve etiketleme yapıyoruz" dedi.