Kadın müşterilerinin dertlerini dinlemeye daha fazla dayanamadı, meslek değiştirdi

Aşığı olduğu kadın kuaförlüğünü 10 yaşından itibaren yapan Emin Kadıoğlu, 17 yaşında kendi iş yerini açtı. Çalıştığı için üniversiteye gidemeyen genç, içinde ukde kalan okuma aşkını iş yerinde ders çalışarak gerçekleştirdi. Bir yıl boyunca işinden arta kalan zamanlarda ders çalışan genç kuaför, girdiği sınavda hukuk fakültesini kazandı.

HEM ÇALIŞACAK HEM OKUYACAK

Eğitim hayatına İstanbul'da kazandığı hukuk fakültesinde devam edecek olan Emin Kadıoğlu (24), hem çalışıp, hem de avukat olacak. Hukuk okumaya, kendisine saç ve cilt bakımı yaptırmak için gelen kadın müşterilerinin uğradığı haksızlıkları savunmak için karar veren Kadıoğlu, hukuk fakültesini bitirip avukat olduktan sonra kuaförlük yapmaya devam edip, müşterilerine ücretsiz avukatlık hizmeti verecek.

"KADINLARIN HAKLARINI ÜCRETSİZ SAVUNACAĞIM"

Kuaförlüğü çok sevdiğini ifade eden Emin Kadıoğlu, "10 yaşından itibaren kadın kuaförlüğü yapıyorum. 17 yaşımda kendi iş yerimi açtım. Bu işi severek yapıyorum. Bana gelen müşterilerin sık sık haksızlığa uğradıklarına şahit oldum. Ben de çalıştığım için üniversiteyi okuyamamıştım. Bir yıl boyunca çalışıp sınavlara girerek hukuk fakültesini kazandım. İşten arta kalan zamanlarında ders çalışıp hukuk fakültesini kazandım. Sesini çıkartamayan kadınların hakkını ücretsiz olarak savunacağım. Benim öncelikli mesleğim kuaförlük olacak" dedi.

Kaynak: İHA



