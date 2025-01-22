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'Kafayı yemiş, parayı harcayacak yer bulamıyor' dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı, talep yağıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.01.2025 13:39
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan girişimci İbrahim Akkurt, köyünde kurduğu çiftlikte deve kuşu yetiştiriciliği yapıyor. Çiftliği kurarken çok tepki aldığını söyleyen Akkurt "'Bu adam kafayı yemiş, parayı harcayacak yer bulamıyor, batmak mı istiyorsun' dediler. Hiç kimseyi dinlemedim. Bunu başaracağıma inanıyordum. Elhamdülillah başardım" dedi. Ciddi talepler olduğunu söyleyen Akkurt, "Sosyal medya üzerinden pazarlamasını yapıyoruz. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

'Kafayı yemiş, parayı harcayacak yer bulamıyor' dediler! Kimseyi dinlemeyip başardı, talep yağıyor

İlçe merkezinin yakınında bulunan Yılanlı köyünde yaşayan Akkurt, 25 dekarlık alanda kurduğu çiftlikte 2023 yılında gerekli yasal izin ve işlemler sonrası deve kuşu yetiştiriciliğine başladı.

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Ağrı Dağı manzarasına sahip çiftlikte 159 deve kuşu besleyen Akkurt, çiftliğin kuruluş hikayesini AA'ya anlattı.

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"ÇOK TEPKİ ALDIM AMA KİMSEYİ DİNLEMEDİM VE BAŞARDIM"

Akkurt, deve kuşu çiftliğini ilk olarak 2001 yılında açmayı planladığını ve o günden bu yana bunun hayaliyle yaşadığını söyledi.

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Deve kuşu üretiminin önemine dikkati çeken Akkurt, "Gagası ve tırnağı ilaç sektöründe kullanılıyor. Burayı kurarken çeşitli tepkiler aldım. 'Bu adam kafayı yemiş, parayı harcayacak yer bulamıyor, herkes burada sığır besiciliği yapıyor sen neden yapmıyorsun, bunu kime satacaksın, sen batmak mı istiyorsun?' gibi tepkiler çevremden ve ailemden de vardı. Hiç kimseyi dinlemedim. Bunu başaracağıma inanıyordum. Elhamdülillah başardım." diye konuştu.

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Akkurt, deve kuşu olmadan Sakarya'dan aldığı yumurtalarla üretime başladığını ve sonraki süreçte farklı illerden satın aldığı hayvanlarla sayıyı artırdığını belirtti.

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"CİDDİ TALEP VAR! TÜM İLLERE GÖNDERİYORUZ"

Çiftlikte deve kuşu sayısının zaman zaman 200'e ulaştığını ve ciddi talepler olduğunu dile getiren Akkurt, "Sosyal medya üzerinden pazarlamasını yapıyoruz. Türkiye'nin bütün illerine gönderiyoruz. Bizim buradaki hedefimiz bunları satmak değil, etlik ve damızlık üretmek. Yılda 20 bin yavru üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İşini çok sevdiğini vurgulayan Akkurt, devletten destek alarak daha fazla üretim yapmak istediğini kaydetti.

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"YUMURTASI 25 TAVUK YUMURTASINA DENK GELİYOR"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da Akkurt'un 2023 yılında müdürlüklerinden onay alarak deve kuşu yetiştiriciliğine başladığını söyledi.

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Çiftlikte dişi, erkek, damızlık ve etlik olarak yaklaşık 159 deve kuşu bulunduğunu ifade eden Hüseyinoğlu, "Deve kuşunun eti, yumurtası, tüyü ve derisi çok kıymetlidir. Eti yüzde 3 yağ oranına sahiptir. Yumurtası da yaklaşık 25 tavuk yumurtasına denk geliyor. Yapılan üretim çok kıymetli. Üreticimiz yapılan yatırımın büyük bir kısmını kendi emekleriyle yaptı. İl müdürlüğü olarak biz de bilgi, birikim ve deneyimlerimizle katkıda bulunmak için elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz." dedi. (AA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Çiftlik satış talep
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