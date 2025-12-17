FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kara meyve 'sıvı altın'a dönüşüyor! Denizli'de zeytin hasadı

Denizli'de ekim ayında başlayan zeytin toplama çalışmaları, ocak ayının ortalarına kadar devam ederken Buldan'da 1 saat içerisinde' sıvı altın' olarak adlandırılan zeytinyağı haline getiriliyor.

Kara meyve 'sıvı altın'a dönüşüyor! Denizli'de zeytin hasadı

Denizli'de Ekim ayının ilk günlerinde üretici tarafından başlayan zeytin toplama çalışmaları Ocak ayının ortalarına dek devam ederken, Buldan Delice Zeytinyağı işletmesine getirilen zeytinler yaklaşık bir saat içerisinde altın sıvı olarak adlandırılan zeytinyağı haline getiriliyor.

Çuvallar veya kasalara doldurulan geneli Gemlik türü zeytinler tartılarla ölçülerek zeytinyağı işletmesine teslim ediliyor. Zeytin hasadının yoğun bir şekilde devam ettiği bugünlerde zeytinyağı fabrikalarında hummalı çalışmalar gerçekleşiyor.

Kara meyve sıvı altın a dönüşüyor! Denizli de zeytin hasadı 1

"ÜRETİM ANLAMINDA VERİMDEN MEMNUNUZ"

Buldan Bozalan mahallesinde zeytin üreticiliği yapan Mehmet Ali Taşlı, bu yıl zeytin veriminin geçtiğimiz yılla oranla yaklaşık aynı durumda seyrettiğini dile getirerek, "Üretim anlamında verimden memnunuz. Zeytinlerimizi işleme tesisimize teslim ettik. Zeytin yüzyıllar boyu tarihte büyük önem arz etmektedir. Barışın ve bereketin simgesidir. Ege ve Akdeniz bitkisidir. Verimin artması için düzenli olarak halk arasında bordo bulamacı denilen bakır sülfat verilmesi halinde istenilen neticeyi alabiliyoruz. Bu işlemler düzenli periyotlarla uygulanırsa erken don olaylarına ve kurtla mücadelede etkili oluyor. Yapılan mücadele ile üreticimizin yüzünü güler. Kuraklıktan dolayı pek çok bitki ve hayvanın olumsuz etkilendiğini görüyoruz. Devletimiz ve yardım kuruluşları tüm Türkiye'de etkili çalışmalar yürütüyor. Ülkemizde su havzalarının korunması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Kara meyve sıvı altın a dönüşüyor! Denizli de zeytin hasadı 2

YIKAYIP HAMUR HALİNE GETİRİYORLAR

1 Ekim itibariyle üreticilerin topladıkları zeytini Delice Zeytinyağı işletmesine getirdiklerini dile getiren işletme çalışanı Duran İncekız; " Günlük 80 ton işleme kapasitesine sahibiz. Gelen zeytinleri temiz suyla yıkayarak kazana gönderiyoruz. Kazanda hamur kıvamına gelen zeytinler daha sonra yağı ve çekirdeği ayrılarak filtreleme işlemine geçiyor.

6 KİLO ZEYTİN 1 LİTRE ZEYTİNYAĞI DEMEK

Yapılan işlemlerin ardından kara meyve berrak bir şekilde 'altın sıvı'ya dönüşüyor. Müşterilerimiz gözleriyle görerek zeytinyağlarını teslim alıyor. Bu yıl zeytin veriminin çok iyi olmasından dolayı 5 ila 6 kilogram zeytinden 1 litre zeytinyağı elde ediliyor. Müşterilerimizi memnun etmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Üreticilerimize bereketli ürünler temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni yargı paketinde yer alıyor! Devletten milyarlık afYeni yargı paketinde yer alıyor! Devletten milyarlık af
Türkiye'nin mandalina ihracatı rekora ulaştıTürkiye'nin mandalina ihracatı rekora ulaştı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Denizli ekim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.