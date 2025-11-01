Kaşla göz arasında hile yapmaya çalıştı! Kameralar o anları anbean kaydedince çifte ceza geldi

Bahçelievler'de kurulan bir semt pazarında pazarı ile müşteri arasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir pazarcının müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla kenara ayırıp, yerine önceden hazırladığı başka ürünleri tarttığı anlar yer aldı.

O anlar ise cep telefonları ile kaydedildi. Tepkilerin kısa sürede çığ gibi büyümesi ile Bahçelievler Belediyesi devreye girdi. Pazarcıya para cezası verilirken aynı zamanda 1 hafta süre ile tezgahı kapatıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Yenibosna Cuma Pazarı’nda bir vatandaşımızın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verilmek istendiğini tespit etmiş, hileli satış yapan kişi ivedilikle belirlenmiştir. Konuya ilişkin idari yaptırım uygulanmış, tezgâh ise mevzuat gereği kapatma cezasına tabi tutulmuştur. Bahçelievler’de hiçbir komşumuzun hakkını yedirmeyiz. Pazar yerlerinde ve tüm satış noktalarında hileye ve suistimale asla izin vermeyeceğiz"