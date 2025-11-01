FİNANS

Kaşla göz arasında hile yapmaya çalıştı! Kameralar o anları anbean kaydedince çifte ceza geldi

Ezgi Sivritepe

İstanbul'da kurulan bir semt pazarında çekilen görüntüler gündem oldu. Müşterinin seçtiği ürünleri ayırmış gibi yaparak farklı ürünleri müşterinin poşetine ekleyen pazarcının o görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu görüntülerin ardından pazarcıya para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bahçelievler'de kurulan bir semt pazarında pazarı ile müşteri arasında yaşananlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde bir pazarcının müşterinin seçtiği salatalıkları el çabukluğuyla kenara ayırıp, yerine önceden hazırladığı başka ürünleri tarttığı anlar yer aldı.

Kaşla göz arasında hile yapmaya çalıştı! Kameralar o anları anbean kaydedince çifte ceza geldi 1

O anlar ise cep telefonları ile kaydedildi. Tepkilerin kısa sürede çığ gibi büyümesi ile Bahçelievler Belediyesi devreye girdi. Pazarcıya para cezası verilirken aynı zamanda 1 hafta süre ile tezgahı kapatıldı.

Kaşla göz arasında hile yapmaya çalıştı! Kameralar o anları anbean kaydedince çifte ceza geldi 2

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, Yenibosna Cuma Pazarı’nda bir vatandaşımızın seçtiği ürünlerin yerine farklı ürünlerin verilmek istendiğini tespit etmiş, hileli satış yapan kişi ivedilikle belirlenmiştir. Konuya ilişkin idari yaptırım uygulanmış, tezgâh ise mevzuat gereği kapatma cezasına tabi tutulmuştur. Bahçelievler’de hiçbir komşumuzun hakkını yedirmeyiz. Pazar yerlerinde ve tüm satış noktalarında hileye ve suistimale asla izin vermeyeceğiz"

