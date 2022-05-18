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  4. Kazançları dudak uçuklattı! Koyun kırkma işinden günlük 2 bin TL kazanıyor

Kazançları dudak uçuklattı! Koyun kırkma işinden günlük 2 bin TL kazanıyor

18.05.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her yıl yaz mevsimi boyunca koyun kırkma işleri yapan ekibin aylık kazancı dudak uçuklattı. Çanakkale’nin Çan ilçesinde koyun kırkımı için kimse kalmayınca Balıkesir’den gelen ekip, koyun başına 20 liraya koyun kırkıyor. Kişi başı 100 koyun kırpan bir kişi günde 2 bin lira kazanıyor. Aylık kazancı ise 60 bin TL’yi buluyor.

Kazançları dudak uçuklattı! Koyun kırkma işinden günlük 2 bin TL kazanıyor

Çan'ın Küçükpaşa köyünde yaz aylarının gelmesiyle birlikte koyunların kırkım işlemleri başladı. Çanakkale ve ilçelerinde bu işleri yapan olmadığı için Balıkesir’den kırkım ekibi çağırıldı.

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Günde 90 ile 100 arasında koyun kırpan bir kişi yaklaşık 2 bin lira para kazanıyor. Balıkesir’in Susurluk ilçesi Göbel Mahallesi'nden gelen koyun kırkıcısı Hayrettin Nacar, “Yedi yıldan bu yana koyun kırkıyorum. Ekip başkanımız bize koyun buluyor bizler de kırkıyoruz. Eskiden koyunlar makaslarla kırkılıyordu. Şimdi teknolojiye ayak uydurduk. Elektrikli ve motorlu makaslarla kırkıyoruz. Günde kişi başı 90-100 adet koyun kırkıyoruz. Tanesini 20 liradan kırkıyoruz. Günlüğümüz 2 bin lirayı buluyor bereket versin” dedi.

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Ekip başı Adnan Ertaş, “Benim ekipte 9 kişi var günde 750 ila 800 koyun kırkıyoruz. 100 koyun kırkan da oluyor 80-90 koyun kırkan da oluyor” diye konuştu.

Koyunlardan kırkılan yünler ise toplu şekilde fabrikalara gönderilerek; yün halı, yorgan ve yastık olarak günlük kullanıma kazandırılıyor. (İHA)

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Çanakkale
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