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  4. Kilosu 100 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı... Toplayanı zengin ediyor

Kilosu 100 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı... Toplayanı zengin ediyor

24.08.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safran soğanları toprakla buluştu. 79 dekar alanda üretimi yapılacak olan safranın geçen yıl 60 bin TL olan kilosunun 100 bin TL’den satılması bekleniyor. Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği de bulunan safranın üretimini turizmle birlikte yapılması hedefleniyor.

Kilosu 100 bin TL! Dünyanın en pahalı baharatı... Toplayanı zengin ediyor

Gıda, tıp ve giyim sektörlerinde kullanılan safran soğanlarının dikimine Safranbolu’nun Gayza Köyü’nde proje çerçevesinde kurulan Lavanta Kokulu Safran Bahçesinde başlandı. Kırmızı renkteki poleni en değerli kısmı olan soğanı, mor renkli çiçekleri ile sarı polenleri de satılarak üreticisine gelir kaynağı olan safranın dikimi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15 dekarlık bahçede yapılıyor. Ağustos ayında ekimi yapılan, ekim-kasım aylarında boyu 15-30 santimetre uzunluğa geldiğinde toplanan safranın geçen yıl 60 bin TL olan kilosunun 100 bin TL’den satılması bekleniyor. Hücre yenileme ve vücut direnci yükseltme özelliği de bulunan safranın üretimini turizmle birlikte yapılması hedefleniyor.

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“SAFRANIN KARABÜK VE SAFRANBOLU’DA ÜRETİLİR İMAJINI VERMİŞ OLDUK”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Karabük ve Safranbolu tarımı denilince ilk akla gelenin Safran olduğunu, ata tohumu çerçevesinde ilk hedeflerinin safran tarımını geliştirmek olduklarını belirterek, “2000’li yıllarda da bu konuda çalışmalar var ama yoğunlaşmamız bu yıllardan sonra oldu. Sadece Davutobası Köyünde yapılan yetiştiriciliği değişik köylere yaydık. Farlı lokasyonlar denedik. 2015 yılına kadar yürüttüğümüz çalışmalarda daha sonra turizm faktörünün de etkilenmesiyle şuanda safranın Karabük ve Safranbolu’da üretilir imajını vermiş olduk. Bu güzel bir başarıdır” dedi.

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Üretimin artırılabilmesi amacıyla ‘Lavanta Kokulu Safran Bahçesi’ projesini geliştirdiklerini ve SOGEP çerçevesinde sunduklarını ifade eden Ayvalık, “Projemiz kabul oldu. Bunun adına ‘Lavanta Kokulu Safran Bahçesi’ projesi dedik. Buradaki amaç bir üretim merkezi oluşturmak, insan sirkülasyonunu 12 ay boyunca devam etmesini sağlamakla ve üretimi turizmle yapmaktır” diye konuştu.

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Proje için Safranbolu’daki Gayza Köyünde bulunan araziyi seçmelerinin nedeninin bölgenin hareketli olmasından kaynaklı olduğunu aktaran Ayvalık, şunları söyledi: “Bu çerçevede buraya lavanta ve safran tarlası yaptık. 15 dekarlık bir alanda safran dikimi yapacağız. Soğanlarımızı Davutobası Köyünden tedarik ettik ve burada güzel bir tohum yatağı hazırladık. Bu hafta içerisinde çalışmalarımızı tamamlayacağız. Niyetimiz bu yıl az ve geç olmakla birlikte Ekim ayının 17’si gibi ilk hasadını yapacağımızı düşünüyoruz.”

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2021 yılını 28 çiftçi ile 64 dekar alanda tamamladıklarını hatırlatan Ayvalık, “Bu sene 15 dekarla birlikte 79 dekara çıkartacağız. Tabi üretim olarak da bir artırmış olacağız. Burada kuracağımız sistemle 29 üreticimiz var. Eylül’ün 15’ine kadar bu dikimler devam edecek. Farklı köylerde farklı üreticilerimiz bunları ekerlerse 79’un üzerine çıkabilir” ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük safran
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