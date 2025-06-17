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Kilosu 100 lira tezgahlarda yerini aldı! Hasat yeni başladı ama talep yoğun

Türkiye'nin tropikal meyve üretiminde önemli bir merkez haline gelen Antalya'nın Alanya ilçesinde papaya hasadı başladı. İlçede sınırlı alanda üretimi yapılan papaya, üreticisine yüksek gelir sağlıyor.

Kilosu 100 lira tezgahlarda yerini aldı! Hasat yeni başladı ama talep yoğun

Alanya'da son yıllarda yaygınlaşan tropikal meyve üretimi, muz ve avokadonun ardından papaya ile çeşitlenmeye devam ediyor. Yöredeki seralarda kontrollü şartlarda yetiştirilen papayalar, olgunlaşma dönemine girmesiyle birlikte toplanmaya başlandı.

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TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

Üreticiler, dönüm başına yüksek verim alınmasından ve pazar talebinden memnun. Papaya meyvesini bazı manavcılar olgunlaşmış isterken bazıları ise çağla şeklinde tezgâhlarında satışa sunuyorlar.

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Papaya hasadı Haziran ayından Ekim ayına kadar aralıklarla süreceğini belirten üreticiler, papayanın özellikle iç piyasadaki marketler ve zincir mağazalar tarafından tercih edildiğini aktardı.
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Alanya'nın Mahmutlar Mahallesinde avokado, muz, mango ve papaya gibi tropikal meyveler üretimi yapan ve papayanın fiyatından memnun olduklarını aktaran Saadettin Koç, şu sözleri kullandı:

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‘'Papaya hasadını Mahmutlar Mahallesinde 1 dönüm arazide yapıyorum. Meyvenin hasadına 1 hafta önce başladık. Meyvelerimiz sararmaya başladı. Verimi ve pazarlaması da çok güzel. Yeşil ve olgunlaşmış olarak satıyoruz. Yeşil olanları Çin lokantalarına veriyoruz. Olgunlaştığı zamanda piyasaya satıyoruz. Verimli ve iyi kazanç sağlıyor. Kilosu 50 ile 100 lira arasında gidiyor''
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Alanya Avokado meyve
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