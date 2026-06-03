FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Dünyada gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da 2026 gül hasadı başladı. Üreticiler yoğun mesai harcarken yerli - yabancı turistler tarlalarda fotoğraf çektirip hasat heyecanını paylaşıyor. Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan bu yıl 13-14 bin ton gülçiçeği rekoltesi beklediklerini, Isparta'da verimli bir sezon öngördüklerini söyledi. Kg fiyatı geçen yıl 12 bin euroya ulaşan Isparta gül yağı dünya parfüm ve kozmetik sektöründe yoğun ilgi görüyor.

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor 'Yoğun ilgi'

Dünya genelindeki gül çiçeği ve gül yağı üretiminin yüzde 65'ini tek başına karşılayan Isparta'da gül hasadı başladı. Kurban Bayramı öncesinde hız kazanan hasat çalışmalarıyla birlikte kent, mis kokulu gül bahçeleriyle hem üreticilerin hem de turistlerin ilgi odağı haline geldi. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta üreticiler, özenle topladıkları gül çiçeklerini fabrikalara ulaştırırken, kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler de gül bahçelerinde fotoğraf çekerek eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gül sezonunun bölge turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor Yoğun ilgi 1

UZUN VE BEREKETLİ BİR HASAT DÖNEMİ BEKLENİYOR

Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, "Gül hasadımız bayramdan sonraki dönemde hız kazandı. Aslında 15 Mayıs itibarıyla bazı ova kesimlerinde hasatlar başlamıştı. Özellikle Kılıç ve Çeltikçi bölgelerinde ilk gül hasatları gerçekleştirilmişti. Bayram sonrası havaların serin seyretmesi güllere olumlu yansıdı. Bu durum hem verimi artırdı hem de hasat dönemini bir miktar uzattı. Şu anda Güneykent bölgesinin ova kesimlerindeyiz. Buradaki güller açmaya başladı ve hasatları sürüyor. Önümüzdeki günlerde yüksek kesimlerde henüz açmamış olan güller de çiçeklenecek. Bu nedenle bizi uzun ve bereketli bir hasat dönemi bekliyor" şeklinde konuştu.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor Yoğun ilgi 2

"BU YIL YAKLAŞIK 13 BİN TON GÜL ÇİÇEĞİ HASADI YAPILACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Bir yandan gül hasadını sürdürürken diğer yandan gül yağı ve gül suyu üretimleriyle devam ettiklerini belirten Işıdan, "Geçen yıla göre daha yüksek bir üretim olacağını gözlemliyoruz. Tahminlerimize göre bu yıl yaklaşık 13 bin ton gül çiçeği hasadı gerçekleştirileceğini öngörüyoruz. Fiyat konusunda ise hasat öncesinde genel kurulumuzun ardından kilogram başına 80 lira taban fiyat açıkladık. Hasat sonunda bu ödemeyi gerçekleştireceğiz. Daha sonra ürettiğimiz ürünlerin pazarlanmasının ardından üreticilerimize ilave ödeme yapabilmek için çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor Yoğun ilgi 3

KİLOGRAM FİYATI 12 BİN AVROYU BULAN GÜL DÜNYA PAZARINDA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Işıdan, geçen yıl gül yağı fiyatları 12 bin avro seviyelerinde olduğunu belirtti.

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor Yoğun ilgi 4

Devamında Işıdan, "Bu yıl da gül yağı üretiminde benzer seviyeleri yakalamayı umut ediyoruz. Bu fiyatlarla kozmetik ve parfümeri sektörüne yönelik tedariklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gülbirlik olarak yaklaşık 3 bin ortağımız bulunuyor. Bunun yanında birliğimize ortak olmayan gül üreticileriyle birlikte bölgede yaklaşık 5-6 bin ailenin geçiminde gül üretimi önemli bir yer tutuyor. Bölgede yaklaşık 35 bin dekarlık alanda gül üretimi gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz ürünler dünya parfüm ve kozmetik sektörünün en önemli hammaddeleri arasında yer alıyor. Isparta gülü, kalitesiyle dünya parfüm endüstrisi tarafından kabul görmüş durumda. Başta Fransa olmak üzere İsviçre, Almanya ve Amerika en önemli pazarlarımız arasında bulunuyor. Her ülkede değil ama bazı Arap ülkelerinden de ilgi var ama bu savaş durumundan dolayı oradaki ticaret hayatı da biraz durma noktasında. Orada da bir müşteri portföyümüz var özellikle Suudi Arabistan, Dubai ve Katar gibi ülkelerde de müşteri portföyümüz bulunuyor" dedi.

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor Yoğun ilgi 5

HEDEF ÇİN PAZARINDA DAHA GÜÇLÜ YER ALMAK

"Çin'de ise amacımız gülden elde ettiğimiz gül yağı ve diğer hammaddeleri katma değerli kozmetik ürünlerine dönüştürmek" diyen Işıdan, "Bu doğrultuda yaklaşık 10-12 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ürünlerimize yoğun ilgi var. Bu dönemde Çin'den gelen misafirlerimiz de oldu. Festival süresince influencerlar ve distribütörlerle bir araya gelerek gül suyu ve diğer ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. İnşallah oraya daha katma değerli ürünler göndererek güle çok daha fazla değer katma peşindeyiz ifadelerini kullandı.

Kilosu 12 bin euro: 6 bin ailenin geçimini sağlıyor Yoğun ilgi 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BİM'e kule tipi vantilatör geliyor! 5 Haziran BİM kataloğu BİM'e kule tipi vantilatör geliyor! 5 Haziran BİM kataloğu
TÜRK-İŞ'ten memur, emekli, asgari ücretli için 'telafi' çıkışıTÜRK-İŞ'ten memur, emekli, asgari ücretli için 'telafi' çıkışı

Anahtar Kelimeler:
gül Isparta yağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Özgür Özel'in hedefindeki Gülşah Alyans'tan yanıt

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Elif Özkan'ın ölümü intihar mı cinayet mi? Çarpıcı detaylar

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Aziz Yıldırım seçime ramak kala duyurdu! "İkisini de alacağız"

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Reha Muhtar hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.