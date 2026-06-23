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Kilosu 15 bin TL: Dünyada 3 bölgede var, köylüler çalışıyor

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Muğla’daki Sığla ormanlarından 1 ton Sığla yağı üretimi bekleniyor. Saf sığla yağının kilosunun kalitesine, saflığına ve ambalajına göre ortalama 7 bin 500 TL ile 15 bin TL arasında değiştiği belirtiliyor.

Muğla bölgesinde geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan sığla ağacından elde edilen sığla yağı ve sığla buhuru 2026 yılı üretim çalışmaları başladı. Dünya’da sadece üç bölgede yetişen Sığla ağacından elde edilen yağ Osmanlı Cihan Devleti döneminde savaşlarda kılıç ile yaralanan askerlerin yaralarına sürülürken, günümüzde ilaç ve kozmetik sanayiinde sıkça kullanılıyor. Özellikle mide ülseri bulunan vatandaşlar Sığla yağını sıkça tercih ediyor.

Kilosu 15 bin TL: Dünyada 3 bölgede var, köylüler çalışıyor 1

KİLOSU 7 BİN 500-15 BİN TL ARASI

Saf sığla yağının (günlük yağı) kilosu kalitesine, saflığına ve ambalajına göre ortalama 7 bin 500 TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Ürün daha çok küçük şişelerde satılıyor. Genellikle aktarlarda satışı yapılan Sığla yağı (Günlük yağı) küçük cam şişeler içinde bin 500-2 bin TL arasında alıcı buluyor.

Kilosu 15 bin TL: Dünyada 3 bölgede var, köylüler çalışıyor 2

HEDEF 1 TON SIĞLA YAĞI, 3 TON SIĞLA BUHURU

Köyceğiz Kavakarası bölgesinde belirlenen 50 hektarlık sığla ormanında, 2026 yılı için 1 ton sığla yağı ve 3 ton sığla buhuru üretimi planlandı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin ile birlikte Köyceğiz Kavakarası bölgesinde yapılan sığla yağı üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Programa Köyceğiz İşletme Müdürü Volkan Aydın ve teknik personel eşlik etti.

Kilosu 15 bin TL: Dünyada 3 bölgede var, köylüler çalışıyor 3

İlk olarak Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğü Beyobası Orman İşletme Şefliği Sığla Yağı Üretim Sahasında yapılan kabuk kızıllatma ve kabuk kazıma süreçleri yerinde görüldü. Daha sonra Kavakarası köyü içinde bulunan sığla yağı üretim tesisine geçildi. Sırasıyla ağaçlardan alınan kabukların kaynatılma, kaynatılan kabuklardan presle sığla yağı çıkartılması ve son olarak yağı çıkarılan kabukların sığla buhuru oluşu süreci takip edildi.

Kilosu 15 bin TL: Dünyada 3 bölgede var, köylüler çalışıyor 4

KAPALI ISITMA SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Köyceğiz Kavakarası bölgesinde yapılan sığla yağı üretim çalışmalarında bu yıl kapalı ısıtma sistemine geçildi. Daha önce sığla ağaçlarından alınan kabukların, açık alanda yakılan ateşle büyük kazanlarda yapılan kaynatma işlemi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) destekleriyle yeni kurulan kapalı ısıtma sistemi ve yeni alınan ekipmanlarla yapılıyor. Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yeni sitemle birlikte sığla yağı çıkarma işlemlerini yerinde inceledi çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kilosu 15 bin TL: Dünyada 3 bölgede var, köylüler çalışıyor 5

HEM KÖYLÜ HEM DE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLANIYOR

İhale usulüyle verilen alanlarda sığla yağı üretimi yapılacak ağaçlar orman ekipleri tarafından tespit ediliyor. Nisan ayında başlayıp Ekim ayına kadar devam eden süreçte, sığla ağaçlarından kazınan kabuklar orman teşkilatınca Kavakarası mahallesinde kurulan tesiste işlenip sığla yağı ve sığla buhuru elde ediliyor. Ekonomik değeri yüksek olan sığla yağı üretim aşamalarında Kavakarası ve civarında yaşayan köylüler çalışıyor. İç ve dış piyasaya satışı yapılan sığla yağı üretiminde hem orman köylüsüne hem de ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Kilosu 15 bin TL: Dünyada 3 bölgede var, köylüler çalışıyor 6

BÖLGE MÜDÜRÜ ÜLKÜDÜR: 1 TON SIĞLA YAĞI ÜRETİMİ BEKLİYORUZ

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, "Sığla ağacı, dünyada Amerika ve Çin'den sonra ülkemizde Anadolu'nun güneybatı kısmında bulunan endemik bir türdür. Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde bin 408 hektar sığla ormanlarımız bulunmakta. Bunlar daha çok Köyceğiz başta olmak üzere Fethiye, Dalaman, Marmaris ve Ula bölgesinde yoğunlaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

Kilosu 15 bin TL: Dünyada 3 bölgede var, köylüler çalışıyor 7

Devamında Ülküdür "Bu yıl Köyceğiz işletmemizde 50 hektarlık alanda 1 ton sığla yağı, 3 ton sığla buhuru üretimi planlandı. Köyceğiz ve civarındaki sığla yağı üretimini köylülerimiz yakın zamana kadar geleneksel yöntemlerle üretiyorlardı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın işbirliğiyle 2022 yılında bu üretim tesislerini daha modern, daha kapalı sistemlere çevirdik. Sığla yağı üretiminde sahadan ağaçlardan yağın elde edilmesinden, üretim tesislerinde yağa dönüştürülmesine kadarki bütün aşamalarda köylülerimiz çalışmakta. Böylelikle hem yöre halkına, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamış bulunmaktayız" dedi.

Kilosu 15 bin TL: Dünyada 3 bölgede var, köylüler çalışıyor 8


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla üretim yağ
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