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Kilosu 1500 TL! Yurt dışından da talep var... Gelir kaynağı oldu

Malatya'nın Arapgir ilçesinde 2015'te üretilmeye başlanan ve coğrafi işaret tescilli olan Arapgir mor reyhanı, bölge çiftçisine gelir kaynağı oluyor. Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, "Kurunun kilogram fiyatı 1500 lira. Şu an 50'nin üzerinde sadece bu işi birinci iş kabul eden üreticimiz var. Toplamda da 100'e yakın üreticimiz var. Hedefimiz 500 üretici" derken reyhanın yurt dışından da talep gördüğünü belirtti.

Kilosu 1500 TL! Yurt dışından da talep var... Gelir kaynağı oldu

Arapgir'de her yıl haziran ayında belediye ve çiftçiler tarafından 500 dekar alanda reyhan ekimi gerçekleştiriliyor.

Kilosu 1500 TL! Yurt dışından da talep var... Gelir kaynağı oldu 1

Sezonda 4 kez hasat edilen reyhanda, bu yıl yaş olarak 2 bin 500, kuru olarak ise yaklaşık 100 ton rekolte bekleniyor.

İlçede kurulan işleme tesisinde çay, reçel, baharat, şerbet, gazoz ve sabun yapımında kullanılan reyhanın ilçe ve kent ekonomisine katkısının artırılması hedefleniyor.

Kilosu 1500 TL! Yurt dışından da talep var... Gelir kaynağı oldu 2

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AA muhabirine, insan sağlığına birçok olumlu etkisinin bulunduğu bilinen reyhanın farklı alanlarda kullanıldığını söyledi.

Kilosu 1500 TL! Yurt dışından da talep var... Gelir kaynağı oldu 3

Üreticilerin 2015'ten bu yana alım garantili ekim yaptığını, yılda 4 kez hasat gerçekleştirildiğini ifade eden Cömertoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de şu an reyhan şerbetiyle Malatya biliniyor, reyhan gazozuyla anılıyor. Reyhanın her türlü içecek ve yiyecek gastronomi sektöründe karşılığı var. Allah'ın bir mucizesiyle tanıştık. Dolayısıyla 'sağlığınız için reyhan için' diye slogan ürettik. Ticari ürünlere dönüştürdük. Türkiye'de çok yerde reyhan adı altında fesleğengiller yetiştiriliyor. Bu içerikte bir reyhan Arapgir'in dışında yetiştirilemiyor."

Kilosu 1500 TL! Yurt dışından da talep var... Gelir kaynağı oldu 4

"HER GEÇEN GÜN ÜRÜN YELPAZEMİZ GENİŞLİYOR"

Cömertoğlu, ilçenin doğasından dolayı reyhanın daha da aromalı olduğunu belirtti.

Çiftçilerin de üretimde çok emek verdiğini anlatan Cömertoğlu,"Her geçen gün ürün yelpazemiz genişliyor, pazarımız genişliyor, üreticimize daha çok pay aktarıyoruz. Kilogram başına yaşta 30 lira alım garantili çalışıyoruz. Taban fiyat dolayısıyla yüksek bir fiyat bitki kategorisinde ama buna göre düşük bir fiyat. İnşallah piyasamız daha da artar. Daha istediğimiz yere gelir. Her taraf reyhan olur, üzüm olur." dedi.

Kilosu 1500 TL! Yurt dışından da talep var... Gelir kaynağı oldu 5

Bu yıl yaşanan olumsuz hava koşullarından reyhanın da etkilendiğini belirten Cömertoğlu, üretim kapasitesini artırmak istediklerini ifade etti.

Kilosu 1500 TL! Yurt dışından da talep var... Gelir kaynağı oldu 6

Reyhanın ilçe ekonomisine önemli katkılarının bulunduğunu dile getiren Cömertoğlu, şunları söyledi:

"Kurunun kilogram fiyatı 1500 lira. Şu an 50'nin üzerinde sadece bu işi birinci iş kabul eden üreticimiz var. Toplamda da 100'e yakın üreticimiz var. Hedefimiz 500 üretici."

Kilosu 1500 TL! Yurt dışından da talep var... Gelir kaynağı oldu 7

YURT DIŞINDA DA TALEP GÖRÜYOR

Cömertoğlu, reyhanın yurt dışından da talep gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Japonya fuarından sonra o bölgeler talep ediyor. Almanya, İngiltere, Amerika ve Avrupa ülkeleri zaten kullanıyor. Dolayısıyla onların istekleri fazla. Yurt içinde de daha çok içecek sektöründe şu an öne çıkan reyhan şerbeti bütün gastronominin bir olmazsa olmazı. Yaz içeceği, kış içeceği, reyhan gazozu şu anda çok iyi gidiyor. Tatlı sektöründe reçeli çok iyi gidiyor. Baharatta birçok çeşidimiz var. Yine lokum, badem şekeri, kozmetikte de krem ve kolonya ürünümüz var." (AA)

Kilosu 1500 TL! Yurt dışından da talep var... Gelir kaynağı oldu 8
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
reyhan Malatya Arapgir
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