Kilosu 200 TL! Yıllık olarak alıyorlar, her gün yiyorlar... O ilde talep çok

Zahter, doğal yöntemlerle hazırlanan bir karışım olarak sofralarda yerini alıyor. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olan bu lezzet, aynı zamanda sindirimi kolaylaştırıcı etkisiyle de biliniyor. Gaziantepli vatandaşlar, zahteri kahvaltıda zeytinyağıyla karıştırarak tüketmeyi tercih ediyor. Zahterin sağlığa olan faydaları konusunda bilgi veren uzmanlar, düzenli tüketildiğinde soğuk algınlığı ve mide ağrısı gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olduğunu belirtiyor.

“KAHVALTILIK ZAHTER GAZİANTEPLİLERİN YÖRESEL ÜRÜNÜ”

Kahvaltılık zahterle ilgili bilgi veren aktar Abdullah Akbayram, “Kahvaltılık zahter Gazianteplilerin yöresel bir ürünüdür. Her sabah kahvaltısında olmazsa olmazdır. Kahvaltılık zahterin içerisinde, leblebi, buğday, yer fıstığı ve çeşitli baharatlarla çekilir. Kahvaltılık zahterin çok fazla faydası vardır. Mide, bronşit, astım gibi hastalıklara iyi gelir. 1 kilogramı fiyatı ise 200 TL. Gaziantepli vatandaşlar kahvaltılık zahtere talep gösterir” dedi.

“BİR YIL BOYUNCA HER GÜN KAHVALTILARDA TÜKETİYORUZ”

Zahteri sık sık tükettiğini söyleyen vatandaş Atilla Ülfet, “Biz yıllık olarak zahter alırız. Bir yıl boyunca her gün kahvaltılarda tüketiyoruz. Bizim yöresel bir kahvaltılığımız. Severek tükettiğimiz bir kahvaltılık. Zahteri bir kaseye koyarız. Bir kaseye de zeytinyağı. Önce yağa ardından zahtere batırılarak yenilen bir yemek. Zahter birçok hastalığa faydalı. Çocuklarımız da tüketiyor. Bu sebeple çocuklarımız hastalanmaz” diye konuştu. (İHA)