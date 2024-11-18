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Kilosu 4 bin TL'den satışa çıktı 'İlgi büyük! Yeni yıla kadar hepsi biter'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
18.11.2024 10:26
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Bir yılbaşı gecesi klasiği olan hindi için hazırlıklar başladı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan 40 yaşındaki Nihat Kanmış, yeni yıl öncesi hayvanlarını, kilosuna göre 3 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Kanmış, 400'e yakın hindi yetiştirdiğini ve yeni yıla kadar hepsini satmayı düşündüğünü söyledi.

Kilosu 4 bin TL'den satışa çıktı 'İlgi büyük! Yeni yıla kadar hepsi biter'

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bulgurlu köyünde 10 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Nihat Kanmış, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindilere bu yıl da büyük ilgi olduğunu söyledi. Kanmış, yetiştirdiği 400 hindisini yeni yıl öncesi satışa çıkardığını ve şimdiden sipariş almaya başladığını belirtti.

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Yetiştirdiği hindiler için 3 ile 4 bin lira arasında değişen fiyat belirleyen Kanmış, "Her yıl olduğu gibi bu sene de yeni yıl öncesi yetiştirdiğim hindilerimizi satışa çıkardım." dedi.

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"İL DIŞINDAN İSTEYENLERE DE GÖNDERİYORUZ"

Kanmış "Hindilerimizin tamamı doğaldır. İsteyen müşterilerimize kesimini yapıp, temizleyerek de verebiliyoruz. İl dışından isteyenlere de gönderebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kanmış "Organik ve doğal ortamda hindi üreticiliği yapıyorum. Geçim kaynağımız olduğu için ayrıca bakımlarını da özenle yapıyorum" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari hindi yeni yıl yılbaşı gecesi
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