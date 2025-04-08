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Kilosu 4 bin TL, yurt dışından talep var! Sipariş çok olunca müşteri seçmeye başladılar 'Gönderme taraftarı değiliz'

08.04.2025 14:15
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Rize'nin dünyaca ünlü Anzer balının üretiminde bu sene rekoltenin artması bekleniyor. Kilogram fiyatı 4 bin lirayı bulan Anzer balına yurt dışından da yüksek oranda rağbet var. Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, bu sene çok kar yağdığını ifade ederek bu seneki rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini ifade etti.

Kilosu 4 bin TL, yurt dışından talep var! Sipariş çok olunca müşteri seçmeye başladılar 'Gönderme taraftarı değiliz'

Coğrafi işaretli şifa deposu Anzer balı, nadir bulunması ve sınırlı miktarda üretilmesi nedeniyle kilogram fiyatı 4 bin TL'den alıcı buluyor. 40'ı endemik olmak üzere 400'ü aşkın çiçek türünden 2 bin 300 rakımdaki Anzer Yaylası'nda üretimi gerçekleştirilen, yurt dışından da oldukça fazla rağbet gören ürünün satışında öncelik yerli tüketiciler ve hastalara veriliyor.
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"REKOLTENİN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Doğal ve zengin içeriğiyle çokça tercih edilen ve hastaların şifa niyetiyle kullandığı nadir bulunan bir bal olma özelliği taşıyan Anzer balı için etkili kar yağışı nedeniyle rekoltenin yükseleceğini düşündüklerini ifade eden Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, şu ifadeleri kullandı:

"2025-2026 sezonu için Anzer Yaylası'nda arıcılık faaliyetlerimiz başlamaktadır. Bu yıl Rize'ye çok fazla kar yağışı oldu, bunun yeni sezonda olumlu rekolteyi etkileyeceği kanaatindeyiz. Şu anda toprakta fazlasıyla yağmur ve kar suyu bulunmakta bu da inşallah yeni sezonda rekolteyi arttıracağını düşünüyoruz"
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ANZER BALU HASTALARA ÖZEL

Çok miktarda sipariş verildiğinde satmaktan yana olmadıklarını, Anzer balının daha çok hastalara özel bir bal olduğunu kaydeden Deniz, "Anzer balının Tarım Bakanlığı onaylı, coğrafi işaretli olarak satışı yapılmaktadır. Bu yıl itibarıyla satışı devam etmektedir. Balımız sınırlı sayıda. Çok fazla sipariş aldığımızda gönderme taraftarı değiliz çünkü bu balı talep eden insanlar hasta insanlar olduğu için şifa niyetine bu kitleye ulaştırmak öncelikli hedefimiz" ifadelerini kullandı.
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SAHTE ANZER BALINA DİKKAT!

Anzer balı alırken tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlara dikkat çeken Deniz, "Coğrafi işaret logosu bulunması zorunludur. Bu logoyu sadece Tarım Bakanlığı ve Rize Tarım İl Müdürlüğü yapabiliyor. Ürünün üstünde bulunan kare kod ve seri numarası okutularak girildiğinde bu bal geçerli üründür ibaresi görüldüğü takdirde orijinal ürün olduğu kanıtlanır ve tüketiciler rahatlıkla kullanabilir" diye konuştu.
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20 MAYIS'TA ÜRETİME BAŞLAYACAK

Arıcılar için Anzer Yaylası'na göçün Mayıs ayı itibarıyla başlayacağına değinen Deniz, şunları kaydetti:

"Mayıs itibarıyla Anzer Yaylası'na arılarımız çıkmaya başlayacaktır. Haziran'da ise yukarı Anzer Ballı köyü olmak üzere bal üretimi tam anlamıyla başlayacaktır. 20 Mayıs-15 Ağustos tarihleri arasında bal üretimimiz Anzer Yaylası'nda devam edecektir. 2 aylık zaman dilimi sonrasında bal sağımı işlemine geçilecektir. Hacettepe Üniversitesi bal analizleri başlayıp dolum yapıldıktan sonra satışa çıkarılacaktır yeni sezonda. Hacettepe Üniversitesi, Anzer Yaylası'nda tüketicilere orijinal bal ulaştırma adına ve doğada bir flora değişikliği olup olmadığına dair bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmanın 5 sene süreceği kanaatindeyiz. Bu çalışma hem tüketicilere orijinal Anzer balını ulaştırmak hem de üreticilerimiz üretmiş olduğu balda doğal kaynaklı bir flora değişikliği olup olmadığına dair bir çalışma olacak. Yürütülen çalışma Anzer balının gelişimine katkı sağlayacaktır. O nedenle bizler de hocamızı bu çalışması için destekliyoruz."
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bal Rize Anzer balı
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