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Kilosu 400 TL: Su bardağı ölçüsüyle 50 TL'ye alıyorlar

Van'da kış mevsiminin habercisi kabul edilen ve dağlık alanlarda doğal olarak yetişen alıç (yumuşan), yöre halkı tarafından toplanıp tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı. Kilosu 400 TL olurken, vatandaşlar daha çok su bardağı ölçüsüyle 50 TL'den satın alıyor. Yabani alıç satan Erkan Güldağ "Her dağda 3-4 ağaç bulunuyor. O ağaçlardan 20 ila 40 kilo kadar toplayıp getirir, burada tezgahlarda satarız" dedi.

Kilosu 400 TL: Su bardağı ölçüsüyle 50 TL'ye alıyorlar

Bakıma ihtiyaç duymadan kendiliğinden yetişen ve genellikle eylül ayının sonlarına doğru olgunlaşan alıç, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşlardan ilgi görüyor. Fındık büyüklüğündeki, ekşimsi tada sahip meyve; sarı, kırmızı ve turuncu renkleriyle tezgahlarda yerini alıyor. Taze olarak tüketilen alıç, aynı zamanda marmelat ve reçel yapımında da kullanılıyor.

Kilosu 400 TL: Su bardağı ölçüsüyle 50 TL ye alıyorlar 1

KİLOSU 400 TL'DEN SATILIYOR

Yöre halkı tarafından sıcak günlerin sona ermesinin simgesi olarak görülen alıcın kilosu 400 liradan satılırken, vatandaşlar ürünü daha çok su bardağı ölçüsüyle 50 liradan satın alıyor.

Kilosu 400 TL: Su bardağı ölçüsüyle 50 TL ye alıyorlar 2

"DOĞANIN MEYVESİ VE İLAÇTIR"

Alıç satın alan Cengiz Demir, ürünün doğada kendiliğinden yetiştiğini belirtti.

Kilosu 400 TL: Su bardağı ölçüsüyle 50 TL ye alıyorlar 3

Demir, "Dağda 3-4 tane ağaç bulunur. Onlardan toplayıp buraya getirirler. Ne yazık ki biz bunu pahalı görüyoruz ama aslında çok ucuz. Doğanın meyvesi ve ilaçtır. Yani parayı düşünmeyelim, sağlığımızı düşünelim" dedi.

Kilosu 400 TL: Su bardağı ölçüsüyle 50 TL ye alıyorlar 4

"YILDA BİR KERE YETİŞİYOR"

Yabani alıç satan Erkan Güldağ ise ürünün yılda bir kez yetiştiğini ifade ederek, "Yumuşanımız, alıcımız var. Yılda bir kere yetişir. Her dağda 3-4 ağaç bulunuyor. O ağaçlardan 20 ila 40 kilo kadar toplayıp getirir, burada tezgahlarda satarız. Normalde kilosu 400 lira, bardakla alanlara 50 liradan veriyoruz. Bazen öğrenci arkadaşlarımız geliyor, ücretsiz de veriyoruz. Tadımlık olarak da ikram ediyoruz. Herkesi tezgahımıza bekleriz" diye konuştu.

Kilosu 400 TL: Su bardağı ölçüsüyle 50 TL ye alıyorlar 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
alıç Van fiyat
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