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Kilosu 400 TL! Günde 300 kilo üretiyorlar 'Günlük olarak bitiyor' Sır gibi saklıyorlar, rağbet çok

25.03.2025 11:37
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Bursa’da iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan helvası, bu sene de kente özgü bir lezzet olarak satışa sunuldu. Çok rağbet gören tatlılardan olan ve sadece ramazan ayında üretilen ramazan helvasını, dedesi Ali Baba’nın mirası olarak müşterilerine sunmaya devam eden Güven Baba 3. kuşak olarak tatlının satışına devam ettiğini, tarifini aile olarak bildikleri tatlıyı günde 300 kilo ürettiklerini söyledi. Baba "Günde 300 kilo ürettiğimiz, kilosu 400 TL olan tatlılar, günlük olarak bitiyor" dedi.

Kilosu 400 TL! Günde 300 kilo üretiyorlar 'Günlük olarak bitiyor' Sır gibi saklıyorlar, rağbet çok

Kente özgü bir lezzet olan ve her ramazan ayında gelenek haline gelen ‘ramazan helvası’, bu yıl da iftar sofralarının en rağbet gören tatlıları arasında yer aldı. Tatlıcı Ali Baba tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan ramazan helvası çok beğenilince talep görmeye başladı. O zamandan itibaren yapılan tatlı, günümüzde torunu Güven Baba (35), tarafından yapılmaya devam ediyor.

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Üç kuşaktır lezzetini koruyan, tarifi sır gibi saklanan tatlı, sadece bu lezzeti bilen Bursalılar tarafından değil, şehir dışından kente gelenler tarafından da rağbet görüyor.

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"GÜNDE 300 KİLO ÜRETİYORUZ"

Sadece ramazan aylarında üretilen tatlıyı, Tarihi Tahtakale Mahallesi’ndeki dükkanında satışa sunan Baba, dedesinin, ramazan sofralarında çeşitlilik olsun diye ürettiği ramazan helvasının günde 300 kilo satıldığını söyledi.

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"HER ZAMAN AYINDA SATIŞINI YAPIYORUZ"

1960 yılından bu yana tatlının satışının devam ettiğini belirten Güven Baba, “Ramazan helvasını 65 yıl önce dedem ramazan sofralarında çeşitlilik olması için üretmiş. O günden bu yana, her ramazan ayında satışını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER VAR"

Baba "Günde 300 kilo ürettiğimiz, kilosu 400 TL olan tatlılar, günlük olarak bitiyor. Şehir dışından gelen vatandaşlar var. Alan herkes memnun kalıyor" şeklinde konuştu.

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Baba "Müdavim müşterilerimiz sürekli gelerek ramazan helvası istiyor” dedi. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa satış üretim
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