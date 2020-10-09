FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Kilosu 55 lira! Öğretmenler, nokul tatlısı yapıyor, Türkiye'ye satıyor

Kilosu 55 lira! Öğretmenler, nokul tatlısı yapıyor, Türkiye'ye satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 09.10.2020 09:45 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenler, yöreye ait Bafra Nokul'unu üretip, satışını yapıyor. 4 aydır 'Zühre’nin Nokulları' markasıyla üretim yapan öğretmenler, yöresel lezzeti Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyor.

Kilosu 55 lira! Öğretmenler, nokul tatlısı yapıyor, Türkiye'ye satıyor

Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bafra'nın yöresel lezzeti olan nokulu, üretmeye başladı. Okulun Yiyecek İçecek Atölyesi'nde, 4 aydır Bafra nokulu yapan öğretmenler, bugüne kadar 250 kilo nokul satışı gerçekleştirdi. İncecik açılan hamurun içine üzüm, ceviz ve şeker serpiştirilerek yapılan şerbetsiz bir hamur tatlısı olan yöresel Bafra Nokul'unu sipariş üzerine yapan öğretmenler, bu lezzeti kargoyla Türkiye’nin dört bir yanına da göndermeye başladı. 'Zühre'nin Nokulları' markasıyla üretim yapan öğretmenler, amaçlarının nokul yapabilen ustalar yetiştirmek olduğunu belirtti.

ogretmenler-nokul-tatlisi-yapiyor-turkiyeye-satiyor_1189_dhaphoto2

'250 KİLO CİVARINDA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Nokulun, yöresel bir lezzet olduğunu ifade eden Okul Müdürü Yıldıray Baş, "Bafra'da nokul her bayramda, her evde hazırlanır ve misafirlere ikram edilir. Biz yiyecek ve içecek alanı olan bir okuluz. O nedenle bu yöresel lezzetimizi, gelecek kuşaklara aktarmak istedik. Bu kapsamda nokulu, kendi markamızla 4 aydır üretiyoruz. Gayet başarılı olduk. Haftalık şu anda 20 kilo siparişe göre üretiyoruz. Toplamda 250 kilo civarında üretim gerçekleştirdik. İstanbul’da bulunan bir kafeye de nokul göndermeye başladık. Nokulumuz çok beğenildi, öğrencilerimiz de okula dahil olduklarında onlar da nokul üretecekler. Temel amacımız, gelecekte nokul yapabilen ustalar yetiştirmektir" dedi.

ogretmenler-nokul-tatlisi-yapiyor-turkiyeye-satiyor_1189_dhaphoto1

'ZÜHRE'NİN NOKULLARI MARKASIYLA ÜRETİM YAPIYORUZ'

Şu an öğretmenlerin ve usta öğreticilerin atölyede nokul yaptığını belirten Baş, "Nokulun kilosunu 55 TL'den satıyoruz. Elde ettiğimiz geliri döner sermaye hesabına aktarıyoruz. Biriken paranın 3’te biri üretime katılan kişilere veriliyor. Buradan kazandığımız parayla nokulun ana malzemelerini de alıyoruz. Okulumuzun yiyecek içecek şefi olan Zühre Güneş'in adıyla nokulumuz için marka aldık. 'Zühre'nin Nokulları' markasıyla üretim yapıyoruz. Markamız, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillendi. Nokullarımızdan almak isteyenler whatsapp sipariş hattından bize ulaşabilirler, ayrıca okuluretimi.com diye bir sitemiz var. Buradan da sipariş verebilirler. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'ya kargoyla nokul gönderdik" diye konuştu.

ogretmenler-nokul-tatlisi-yapiyor-turkiyeye-satiyor_1189_dhaphoto5

'AMACIMIZ, USTALAR YETİŞTİRMEK'

Geleneksel tariflere uygun olarak nokul yaptıklarını ifade eden Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Zühre Güneş de "Yağ, süt, yoğurt, kabartma tozu, yumurta ve maya kullanıyoruz. Bu ürünleri karıştırıp yoğuruyoruz ve yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Daha sonra bezelere ayırıp, her bezeyi ayrı ayrı yağlıyoruz ve iki kat üzerine açıyoruz. İncecik açılan hamurun üzerine ceviz, şeker, üzüm koyuyoruz. Daha sonra geleneksel şeklini verip fırına atıyoruz. Amacımız, yöresel lezzetleri öğrencilere öğretip, onlardan ustalar yetiştirmektir. Öğrencilerimiz okula gelince yine bu amaçla eğitimlerimize devam edeceğiz. İnşallah buradan yeni ustalar çıkaracağız" dedi.

KAYNAK:DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyorSadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Koronavirüse yakalanan Trump hakkında flaş karar
Dikkat çeken öneri: Türkiye yüksek gelir elde edebilir
Dikkat çeken öneri: Türkiye yüksek gelir elde edebilir
Altının ons fiyatı uçtu!
Altının ons fiyatı uçtu!
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
Fırsatçılar iş başında! 20 liraydı 100 liraya satıyorlar
Fırsatçılar iş başında! 20 liraydı 100 liraya satıyorlar
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kendiliğinden yetişiyor, tezgahta 10 lira
Kendiliğinden yetişiyor, tezgahta 10 lira
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çukurda 4 gün yakılıyor! Kilosu 300 lira...
Çukurda 4 gün yakılıyor! Kilosu 300 lira...
Tezgâhların yeni gözdesi! İlk kez üretildi
Tezgâhların yeni gözdesi! İlk kez üretildi
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
62 yıldır aynı teknikle sandalye üretiyorlar
62 yıldır aynı teknikle yapıyor! Paraya para demiyor
Dağdan topladıkları menengiçlerin kilosunu 15 liradan satışa sunuyorlar
Dağdan toplayıp kilosunu 15 liradan satıyorlar
Sadece Elazığ'da üretilen 'vişne mermeri', 45 ülkeye ihraç ediliyor
Sadece o ilimizde üretiliyor! 45 ülkeye ihraç ediliyor
2 çocuk annesi, mikrokrediyle kendi işini kurdu
2 çocuk annesi, mikrokrediyle kendi işini kurdu
Muş’ta ilk defa ekimi yapılan çerezlik ay çekirdeği hasadına başlandı
İlk defa ekimi yapıldı! Yeni gelir kapısı olacak
Van'ın 'reşik' ayakkabıları, ABD ve Almanya'ya pazarlanıyor
Van'da yapılıyor, dünyaya satılıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.