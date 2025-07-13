FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Kilosu 60 TL! Tek tek bağlara girdiler, başladı...

Türkiye’nin üzüm üretiminde en önde gelen şehirlerinden biri olan Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde erkenci türler olan "Superior Seedless" ve "Trakya İlkeren" cinsinde hasat başlattı.

Kilosu 60 TL! Tek tek bağlara girdiler, başladı...

Manisa Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2025 yılı erkence üzüm hasadına başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara giren üreticiler, sezonun ilk kesimlerini gerçekleştirdi.

Kilosu 60 TL! Tek tek bağlara girdiler, başladı... 1

KİLOSU 50 - 60 TL ARASI

Kesilen üzümler iç piyasaya sevk edilirken, ihracat için geri sayım başladı. Sarıgöl ve çevresinde "Superior Seedless" üzümün kilogram fiyatı 50 ila 60 TL arasında alıcı buluyor.

Kilosu 60 TL! Tek tek bağlara girdiler, başladı... 2

Üzüm eksperi Mustafa Çalık, sezonla ilgili yaptığı açıklamada, "İç piyasaya yönelik erkenci üzüm kesimlerimiz başladı. İhracat için resmi kesim tarihi 15 Temmuz, sevkiyat ise 16 Temmuz’da başlayacak. Erkenci üzüm hasadı Temmuz sonuna kadar sürecek. Ardından Sultaniye üzüm hasadı 20 Ağustos’ta başlayacak ve Aralık ayı sonuna kadar devam edecek. Bu sürecin uzamasında örtü altı üretimin büyük payı var. Yeni sezonun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. (AA)

Kilosu 60 TL! Tek tek bağlara girdiler, başladı... 3

Kilosu 60 TL! Tek tek bağlara girdiler, başladı... 4

Kilosu 60 TL! Tek tek bağlara girdiler, başladı... 5Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları

Anahtar Kelimeler:
üzüm fiyat hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Ankara'da kahreden infaz! Anne öldü, 12 yaşındaki çocuk ölü numarası yaptı... Katillerin kimliği ise şaşırttı

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı

Sınır kapılarında yoğunluk! 3 haftada 159 bin araç giriş yaptı

Marmaris yine gündemde! Çirkin dansların ardından şimdi de darp

Marmaris yine gündemde! Çirkin dansların ardından şimdi de darp

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

Akın akın geliyorlar! Son 5 yılın rekoru

Altında 'ikinci dalga başladı' Uzman isim tarih verdi 'O aya kadar sürecek'

Altında 'ikinci dalga başladı' Uzman isim tarih verdi 'O aya kadar sürecek'

Mevduatın cazibesi azaldıkça ona yöneliyorlar 'Bankalar yarışa girebilir! Düştükçe piyasaya girecekler'

Mevduatın cazibesi azaldıkça ona yöneliyorlar 'Bankalar yarışa girebilir! Düştükçe piyasaya girecekler'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.