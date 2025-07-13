Kilosu 60 TL! Tek tek bağlara girdiler, başladı...

Manisa Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2025 yılı erkence üzüm hasadına başlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren bağlara giren üreticiler, sezonun ilk kesimlerini gerçekleştirdi.

KİLOSU 50 - 60 TL ARASI

Kesilen üzümler iç piyasaya sevk edilirken, ihracat için geri sayım başladı. Sarıgöl ve çevresinde "Superior Seedless" üzümün kilogram fiyatı 50 ila 60 TL arasında alıcı buluyor.

Üzüm eksperi Mustafa Çalık, sezonla ilgili yaptığı açıklamada, "İç piyasaya yönelik erkenci üzüm kesimlerimiz başladı. İhracat için resmi kesim tarihi 15 Temmuz, sevkiyat ise 16 Temmuz’da başlayacak. Erkenci üzüm hasadı Temmuz sonuna kadar sürecek. Ardından Sultaniye üzüm hasadı 20 Ağustos’ta başlayacak ve Aralık ayı sonuna kadar devam edecek. Bu sürecin uzamasında örtü altı üretimin büyük payı var. Yeni sezonun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır