FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Kilosunu 200 liradan 2 ton sattı 'Yapma etme' diyenleri aldırmadı! Adet fiyatı 300 TL, 'Yaptım ve oldu, işte burada'

Kilosunu 200 liradan 2 ton sattı 'Yapma etme' diyenleri aldırmadı! Adet fiyatı 300 TL, 'Yaptım ve oldu, işte burada'

20.03.2025 16:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesinde seracı Ahmet Ünal (55), kış mevsiminde serasında kavun yetiştirdi. Kavunların kilosu 200 liraya alıcı bulduğunu belirten Ünal, "'Yapamazsın. Bu mevsimde kavun olmaz' dediler. Yaptım ve oldu" dedi.

Kilosunu 200 liradan 2 ton sattı 'Yapma etme' diyenleri aldırmadı! Adet fiyatı 300 TL, 'Yaptım ve oldu, işte burada'

Antalya'nın Salur Mahallesi'nde seracılık yapan Ahmet Ünal, geçen yıl kasım ayında serasında kavun yetiştirmeye karar verdi. Kendisi gibi seracılık yapan çevresinin 'Yapma, olmaz, yetiştiremezsin' demelerine karşın vazgeçmeyen Ünal, başarıya ulaştı. Bu yıl mart ayında ürünleri olgunlaşan Ahmet Ünal, 2 ton kavun hasat etti. Toptancı halinde kavunları kilosu 200 liraya alıcı bulan Ünal, ikinci hasada hazırlanmaya başladı.

618301

'YAPTIM VE OLDU'

Ahmet Ünal, "Kavun fidelerimi geçen yıl kasımda diktim. 'Yapma etme, yapamazsın' dediler. 'Bu mevsimde kavun olmaz. Soğukta kavun yetiştirmezsin' dediler. 'Yapacağım' dedim. Yaptım ve oldu. İşte burada. İlk hasadımı 1 hafta önce yaptım. Bu ikinci hasadım olacak. Piyasa iyi şu anda. Kilosuna 400 TL istedim ama 200 liradan satıyorum" diye konuştu.

618300

KASIM AYI DİKİM ZAMANI İÇİN UYGUN

Kavunları hasat edip hale götürdüğünde komisyoncu ve tüccarların durumu şaşkınlıkla karşıladığını anlatan Ünal, "'İyi yetiştirmişsin' dediler. Isısını iyi verdik. Bakımını iyi yaptık ve oldu. Seramın olduğu yer güneşe karşı. Seram güneye bakan yamaçta. Güneşini iyi alıyor. Isıyı da güzel verdik ve oldu. Yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Kasım dikim tarihi uygundur. Allah'ın izniyle tam 15 Mart'ta hasat ettik. Fiyatlardan memnunum. Tonajdan da memnunum. 2 bin 500 metrekare yerim var. Kilosu 200 liradan 2 ton kavun sattım" dedi.

iStock-1497656215

'ADEDİNİ 300 LİRAYA SATIYORUM'

Kavunlarının tanesinin 1 kilo 600 gram civarında olduğunu söyleyen Ahmet Ünal, "Adedini 300 liraya satıyorum. Kavun seramın ısınmasına dikkat ediyorum. Plastik seramın içine daha sıcak olsun diye ince bir plastik ile ikinci kez kaplama yapıyorum. Soğuk havalarda sera içi sıcaklığı düşürmemek için sürekli soba yaktım. 1 hafta 10 gün şiddetli soğuk oldu ama çok iyi baktık. Soğuk aldırmadık. Önceki yıllarda bir sefer denedim oldu. Şimdi yine başardık. 'Olmaz' diyorlar. Ama ben emek veriyorum, Allah'ın izniyle olduruyorum" diye konuştu.
DHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Kilosunu 200 liradan 2 ton sattı 'Yapma etme' diyenleri aldırmadı!Kilosunu 200 liradan 2 ton sattı 'Yapma etme' diyenleri aldırmadı!
210 tane hayvanları var 'Çocuklarımız oldu' 210 tane hayvanları var 'Çocuklarımız oldu'
Anahtar Kelimeler:
kavun antalya sera
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili 'WhatsApp detayını anlattı

Gözaltındaki Ercan Saatçi ile ilgili 'WhatsApp detayını anlattı

Meclis'te İmamoğlu tartışması! Ortalık karıştı

Meclis'te İmamoğlu tartışması! Ortalık karıştı

MYNET ÖZEL | İşte Türkiye’nin konuştuğu operasyonda yurt dışında kaçak olan kişiler!

MYNET ÖZEL | İşte Türkiye’nin konuştuğu operasyonda yurt dışında kaçak olan kişiler!

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

Rekabet Kurulu ünlü firmaya soruşturma başlattı

20 milyon TL'lik yatırım bir gecede yok oldu! 'Bir 20 milyon TL daha...'

20 milyon TL'lik yatırım bir gecede yok oldu! 'Bir 20 milyon TL daha...'

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.