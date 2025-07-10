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Kilosunu 200 TL'den almak istiyorlar, satmayıp bedava veriyor! 'Talibiz ama satmıyor'

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Amasya'da bir kır bahçesinde elma ağaçlarını nisan ayındaki kar yağışı sonrası oluşan zirai don felaketinden korumak için uygulanan 'dondurarak dondan koruma sistemi' başarılı sonuç verdi. Bu yıl meyvelerden mahrum kalan şehirde 10 dönümlük bahçede bulunan ağaçlardan sarkan elmalar halka ücretsiz ikram ediliyor. Bahçe sahibi vatandaş, yeni olgunlaşan elmalardan isteyen çocuklara elleriyle dağıtıp yüzlerini güldürüyor.

Nisan ayında 30'dan fazla ilde etkili olan kar yağışı sonrası açan meyve tomurcuklarını vuran zirai don olayının yaşandığı gece Göllü Bağları Mahallesi'ndeki bahçesinde bulunan ağaçların dallarına hortumlarla su püskürtüp buzlanmasını sağlayan Murat Top, arkadaşlarının tavsiyesiyle uyguladığı dondurarak dondan koruma sistemi sayesinde şimdi meyvelerini toplamaya başladı.

Kilosunu 200 TL den almak istiyorlar, satmayıp bedava veriyor! Talibiz ama satmıyor 1

"O GECE AĞAÇLARI SABAHA KADAR ISLATIP, SULADIM"

Bahçesine gelenlerin elmaları görünce şaşırdığına değinen 47 yaşındaki Top, "Kar yağmaya başladığında ağaçları fıskiyeyle ıslattım. Meyvelerin donmaması için Allah'a dua ettim. O gece ağaçları sabaha kadar ıslatıp, suladım. Şimdi bu hale geldi" dedi.

Kilosunu 200 TL den almak istiyorlar, satmayıp bedava veriyor! Talibiz ama satmıyor 2

"20 TON ELMA VAR! ÇOCUKLAR DALINDA YESİN DİYE SATMIYORUM"

Düğün amaçlı da kullanılan bahçesinin etrafındaki bahçelerde zirai don nedeniyle tek bir meyvenin dahi bulunmadığını anlatan evli ve 2 çocuk babası Top, "Bahçemizdeki her ağaçta elma var. Yaklaşık 20 ton elma var. Şimdiden kilosunu 180 TL, 200 TL'den satın almak isteyenler var. Ama satmıyorum. Gelenler, çocuklar dalında yesin diye satmıyorum" şeklinde konuştu.

Kilosunu 200 TL den almak istiyorlar, satmayıp bedava veriyor! Talibiz ama satmıyor 3

"HER ŞEYİN PARA OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Yaz tatili dolayısıyla Kayseri'den geldiği memleketi Amasya'da çocuklarıyla bu meyve bahçesinde dolaşıp elmalardan tadan Sedef Güler, "Bu yıl meyveye hasret kaldık. Burada gelenlere dalında ikram ediyorlar. Çocuklar doya doya yediler. İşletme yetkilileri ücret de istemediler. Her şeyin para olmadığını memleketimiz bir sefer daha gösterdi" diye konuştu.

Kilosunu 200 TL den almak istiyorlar, satmayıp bedava veriyor! Talibiz ama satmıyor 4

"BU BAHÇEDEKİ ELMALARA TALİBİZ. AMA SATMIYOR"

Meyve kurusu yapıp pazarlayarak geçimini sağlayan Meral İnce de, "Zirai don nedeniyle maalesef sıkıntıya düştük. Şu an bahçelerde meyve bulamıyoruz. Bu bahçedeki elmalara talibiz. Ama satmıyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

Kilosunu 200 TL den almak istiyorlar, satmayıp bedava veriyor! Talibiz ama satmıyor 5

Kilosunu 200 TL den almak istiyorlar, satmayıp bedava veriyor! Talibiz ama satmıyor 6

Kilosunu 200 TL den almak istiyorlar, satmayıp bedava veriyor! Talibiz ama satmıyor 7

Kilosunu 200 TL den almak istiyorlar, satmayıp bedava veriyor! Talibiz ama satmıyor 8

Kilosunu 200 TL den almak istiyorlar, satmayıp bedava veriyor! Talibiz ama satmıyor 9Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elma Bahçe
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