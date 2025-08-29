FİNANS

Kilosunu 3 liradan almak istediler çareyi böyle buldu! 'Sofraların vazgeçilmezi' En büyük özelliği...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 15 bin dekar alanda üretimi yapılan soğan, tarlada 3 liradan alıcı bulurken, tezgahlarda ise 12 TL ila 15 TL arasında değişen fiyatla satılıyor. Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, rekolteden memnun olmadıklarını belirtti.

Sakcagözü Mahallesi’nde 15 bin dekar alanda üretimi yapılan ve kuraklık nedeniyle rekoltesi düşen soğanın hasadı devam ediyor. Sofraların vazgeçilmesi olan soğan tarlada 3 liradan alıcı bulurken, yol kenarına kurulan tezgahlarda 12 ile 15 liradan arasında satışa sunuluyor.

KURAKLIK SOĞANI DA VURDU

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, ilçede üretilen soğandan 30 ton rekolte elde ettiklerini ifade ederek, ''Sakcagözü Mahallemizde 15 bin dekar alanda ekimi yapılan ve kuraklık nedeniyle yaklaşık 30 bin ton rekolte elde edilen soğan ne yazık ki üreticisini üzdü. Kırmızı mor cinsi olan soğanın en büyük özelliği dayanıklı olmasıdır. Sofraların vazgeçilmesi olan soğan tarlada 3 liradan alıcı bulurken, tezgâhlarda 12 ile 15 lira arasında satışa sunulmaktadır” dedi.

TARLASINDA TOPLADIĞI SOĞANI YOL KENARINDA SATIYOR

Ürettiği soğanı yol kenarına kurduğu tezgahta satan Harun İbili, kendi tarlasında ürettiği soğanın kilosuna 3 lira fiyat verilince satmayarak yol kenarına tezgah açtı. İbili, yetiştirdiği soğanların tamamen organik olduğunu ve fiyat düşük verilince yol kenarına tezgah açtığını söyledi. İbili, ''Tarlada ilaç kullanmadan doğal olarak yetiştirdiğimiz soğanımızı hasadını yaptıktan sonra yol kenarında kurduğumuz tezgâhımızda torbalanmış şekilde satışa sunuyoruz. Kilosu 12 ile 15 TL arasında değişiyor. Tarlada düşük fiyat verilince tezgahta satmaya karar verdik” diye konuştu.
