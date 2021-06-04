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Kilosunu 60 liraya satıyor, siparişlere yetişmekte zorlanıyor!

04.06.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği pazara inmeden alıcı buluyor.

Kilosunu 60 liraya satıyor, siparişlere yetişmekte zorlanıyor!

İlçedeki 3 köyde 15-20 yetiştirici tarafından üretilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, büyük ilgi görüyor.

Mayıs ve haziran aylarında sabahın erken saatlerinde büyük özenle toplanarak satılan çilek, rengi ve aromasıyla kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep ediliyor.

"2 TONUN ÜZERİNDE REKOLTE BEKLİYORUZ"

Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkanı Şaban Çetinkaya, AA muhabirine, Osmanlı çileğinde hasat zamanının başladığını söyledi.

Şaban Çetinkaya, kilogramı 60 liradan satışa sunulan Osmanlı çileğine yurt içinden ve dışından yoğun talep geldiğini, ilginin oldukça fazla olduğunu sözlerine ekledi.

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Çetinkaya, ilçedeki kurum ve kuruluşların desteğiyle 5 dönüm alan üzerine kurulan ve güvenlik kameralarıyla takip edilen Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezinin devreye girmesiyle üretimde artışın başladığını kaydetti.

Çetinkaya, bugüne kadar yapılan çalışmalar sayesinde çok daha iyiye doğru yol aldıklarını dile getirerek, "Geçtiğimiz yıla oranla Ereğli'deki toplam rekolte artarak devam etmektedir.

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TALEPLERE YETİŞEMİYOR

Osmanlı çileği çok değerli bir meyve. Bana göre dünyanın en güzel meyvesi Osmanlı çileğidir. Yurt içinden ve dışından gelen taleplere cevap verme şansımız yok.

Arzu ettiğimiz şey; Ereğli bölgemizde Osmanlı çileğinin bütün boş alanlara ekilmesi. Yüzlerce ton üretsek yine de ihtiyaca cevap verecek durumda değil." diye konuştu.

Çetinkaya, Osmanlı çileğinden bu yıl 2 tonun üzerinde rekolte beklediklerini ifade ederek, İnsanlar topraklarına Osmanlı çileği ekmeye başladı. Bu da bizler için son derece güzel bir gelişme." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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