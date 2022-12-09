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  4. 'Kırmızı altın' diyorlar... İlçeye yılda 100 milyon lira kazandırıyor

'Kırmızı altın' diyorlar... İlçeye yılda 100 milyon lira kazandırıyor

09.12.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında 'kırmızı altın' olarak nitelendirilen turpta hasat başladı. İlçe ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon lira katkı sağlayan turp tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor.

'Kırmızı altın' diyorlar... İlçeye yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, ekonomiye yılda 100 milyon lira gibi bir katkı sağlayan turpta yeni sezon başladı. İlçede bulunan Savrun Çayı üzerinde kurulan havuzlarda yıkanarak paketlenen ilk ürünlerin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sevkiyatı yapılmaya başlandı. Üreticiler ise dönem başında fiyattan ve rekolteden memnun olduklarını dile getirdiler. İlçe ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon lira katkı sağlayan turp tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor.

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SABAHIN İLK IŞIKLARINDA HASAT BAŞLIYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler turpları tek tek yıkayarak paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

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'BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR'

Kadınların torbaladığı turplar erkek işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor. Daha sonra turp yüklü kamyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere yola çıkıyor. Sofralarda da lezzetle yenen turp böbrek taşı, astım, sarılık, öksürük ve romatizma gibi hastalıklara da iyi geliyor.

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turp Osmaniye

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