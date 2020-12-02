'Kırmızı altın' olarak bilinen turplar kadınların zorlu mesaisiyle sofralardaki yerini alıyor

İlçede yıkama ve paketleme işinin tesis olmadığı için eski yöntemlerle yapılmaya devam ettiğini anlatan İspir, "Yöremizin 'kırmızı altını' turp kış aylarında ülke ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Her yıl 4 ay boyunca bu ürün, 5 bin kişiye ekmek kapısı oluyor. Binlerce insan buz gibi suda ekmeği için çalışıyor." dedi.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, Kadirli denince akla ilk turp geldiğini ve bu ürünün 4 ay boyunca insanlara ekmek kapısı olduğunu söyledi.

Daha sonra paketlenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderilen turpların temizlenme ve paketlenme işinde genellikle çevre köylerde ve ilçe merkezinde yaşayan kadınlar başı çekiyor.

Turp işçisi Gül Eser de mesaisinin günün ilk ışıklarıyla başladığını ve akşama kadar sürdüğünü söyledi.

Çalışma şartlarının zor olduğunu dile getiren Eser, "Çocuğumuzu, eşimizi evde bırakıp geliyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada hem soğuğa hem de hastalığa direnmeye çalışıyoruz. Su buz gibi, ellerimiz ayaklarımız buz kesiyor ama çalışmak, çocuklarımıza bakmak zorundayız." diye konuştu.

Turp işçisi Hatice Kara ise aile ekonomisine katkı sağlamak için soğuğa dayandıklarını belirterek, "Burası bizim ekmek kapımız. Çocuklarımıza, eşimize, evimize katkıda bulunmak için buradayız. Hem soğuk hem hastalıkla uğraşıyoruz ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

