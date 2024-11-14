FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Kış mevsiminin vazgeçilmezi... 'Altın gibi' diyerek övdü! 'Ürün az olunca karaborsaya düştü' dedi!

Kış mevsiminin vazgeçilmezi... 'Altın gibi' diyerek övdü! 'Ürün az olunca karaborsaya düştü' dedi!

14.11.2024 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Bafra Ovası'nda karnabahar ve brokoli hasadına başlandı. Karnabaharın kilosu 50 lirada satılıyorken; brokoli 100 liradan satışta. Üretici Mehmet Bilgiç, fiyatların iyi olduğunu belirterek ovaya su bastığı için rekoltenin zayıf olduğunu belirtti.

Kış mevsiminin vazgeçilmezi... 'Altın gibi' diyerek övdü! 'Ürün az olunca karaborsaya düştü' dedi!

Samsun'un Bafra Ovası'nda kış mevsiminin vazgeçilmezi karnabahar ve brokolinin hasadı başladı. Bafra Ovası'nda 17 bin dönüm arazide karnabahar ve 6 bin dönüm arazide brokoli ekimi yapıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalan kışlık sebze alanlarında rekolte düştü, fiyatlar yükseldi. Üründen memnun olmayan üreticinin yüzünü yüksek fiyatlar güldürdü.

Karnabahar ve brokolinin bu sezon altın gibi olduğunu belirten üretici Mehmet Bilgiç, “Bu sene karnabahar ve brokoli fiyatları çok güzel. Ama ovayı su bastığı için rekolte düşük. Ürün az olduğundan biraz pahalı. İleride daha da pahalanacağını düşünüyorum"

AW328747_05

"ALTIN GİBİ"

Bilgiç, karnabaharın kilosunun 40 liradan 50 lira arasında olduğunu belirtirken; brokolinin kilosunun da 100 olduğunu belirtti ve ovayı su basmasından dolayı ürünün karaborsaya düştüğünü aktardı.

AW328747_02

Bilgiç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Şu karnabahar 3-4 kilo olması lazım, 1 kilo, 500 gram geliyor. Bunları geçen yıllarda tarladan hiç almıyorduk. Şu anda bunlar altın gibi. Aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde kalite yok. Yağış olduğu zaman buralar deniz gibi oldu. O yüzden ürünler ve verim iyi olmadı ama fiyatlardan memnunuz"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
brokoli Karnabahar Bafra
En Çok Okunan Haberler
Beklenmedik talep! Okan Buruk ile görüştü: Mutsuzum, ayrılmak istiyorum

Beklenmedik talep! Okan Buruk ile görüştü: Mutsuzum, ayrılmak istiyorum

Çocuk, AIDS'ten vefat etmişti! Kan donduran yeni detay...

Çocuk, AIDS'ten vefat etmişti! Kan donduran yeni detay...

'1 günlüğü 50 bin lira' Bu hataya düşen ağır cezada yargılanıyor! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren detay

'1 günlüğü 50 bin lira' Bu hataya düşen ağır cezada yargılanıyor! 7'den 70'e herkesi ilgilendiren detay

Kadın memurları yakından ilgilendiriyor! Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek: 1 yıl yüzde 50 ücretli olsun

Kadın memurları yakından ilgilendiriyor! Teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek: 1 yıl yüzde 50 ücretli olsun

Bakanlık'tan yeni liste! Sucuk ve kıymayı öyle bir yapmışlar ki...

Bakanlık'tan yeni liste! Sucuk ve kıymayı öyle bir yapmışlar ki...

'Konser paralarını getirsinler' Bakan Tekin'i kumanyalarla karşıladılar

'Konser paralarını getirsinler' Bakan Tekin'i kumanyalarla karşıladılar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

Adidas, Puma, Nike... Marka spor ayakkabılarda %50'yi aşan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.