Kış mevsiminin vazgeçilmezi... 'Altın gibi' diyerek övdü! 'Ürün az olunca karaborsaya düştü' dedi!

Samsun'un Bafra Ovası'nda kış mevsiminin vazgeçilmezi karnabahar ve brokolinin hasadı başladı. Bafra Ovası'nda 17 bin dönüm arazide karnabahar ve 6 bin dönüm arazide brokoli ekimi yapıldı. Aşırı yağışlar nedeniyle su altında kalan kışlık sebze alanlarında rekolte düştü, fiyatlar yükseldi. Üründen memnun olmayan üreticinin yüzünü yüksek fiyatlar güldürdü.

Karnabahar ve brokolinin bu sezon altın gibi olduğunu belirten üretici Mehmet Bilgiç, “Bu sene karnabahar ve brokoli fiyatları çok güzel. Ama ovayı su bastığı için rekolte düşük. Ürün az olduğundan biraz pahalı. İleride daha da pahalanacağını düşünüyorum"

"ALTIN GİBİ"

Bilgiç, karnabaharın kilosunun 40 liradan 50 lira arasında olduğunu belirtirken; brokolinin kilosunun da 100 olduğunu belirtti ve ovayı su basmasından dolayı ürünün karaborsaya düştüğünü aktardı.

Bilgiç, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Şu karnabahar 3-4 kilo olması lazım, 1 kilo, 500 gram geliyor. Bunları geçen yıllarda tarladan hiç almıyorduk. Şu anda bunlar altın gibi. Aşırı yağışlardan dolayı ürünlerde kalite yok. Yağış olduğu zaman buralar deniz gibi oldu. O yüzden ürünler ve verim iyi olmadı ama fiyatlardan memnunuz"

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır