Emekli maaş zammı için 5 farklı senaryo! 2027 en düşük maaşı ne kadar olacak? Tahminler tek tek geldi

Emekli zammı için geri sayım başladı. Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi 2027 Ocak ayında yapılacak zam için şimdiden hesaplara başlarken, gözler yıl sonu gelecek olan enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Her ya açıklanan enflasyon verileri yakından takip edilirken, zam senaryoları ise yine değişti. Emekli maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için konuşulan rakamlar da ortaya çıktı.

2027 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut tahminlere göre en düşük emekli aylığının 25 bin 601 TL ile 26 bin 79 TL arasında olması bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON RAKAMI NE OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zamları için gözler yıl sonu enflasyon rakamlarında olacak. 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle hesaplanacak yıl sonu enflasyonuna göre emekli zamları belirlenecek.

EYLÜL AYI ENFLASYONU 5 EKİM'DE AÇIKLANACAK

TÜİK verilerine göre Temmuz 2026'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,78 arttı. Ağustos ayında ise TÜFE yüzde 1,84 yükseldi. Yıllık enflasyon yüzde 31,51 olarak gerçekleşti.

Temmuz ve ağustos aylarına ilişkin verilerin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan iki aylık enflasyon farkı yüzde 3,65 oldu.

Ocak 2027 emekli zammının netleşmesi için yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor. TÜİK, eylül ayı enflasyonunu 5 Ekim'de açıklayacak. Böylece emeklilerin zam hesabında üçüncü veri de ortaya çıkacak.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 29,66

Eylül enflasyonu açıklanmadan önce ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentileri de emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalara yansıdı.

AA Finans'ın Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında TÜFE'nin yüzde 2,18 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,66 oldu.

Bu tahmine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 10,11 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böyle bir senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10,11 olacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 25 BİN 933 TL TAHMİNİ

23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının ise bu hesaplamaya göre 25 bin 933 TL'ye çıkması bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Emekli maaşlarına ilişkin hesaplamalarda farklı kurumların yıl sonu enflasyon beklentileri de dikkate alınıyor.

Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nda ise yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 26'dan yüzde 28'e çıkarıldı.

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61'e yükseldi.

Finansal Kurumlar Birliği'nin Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasında ise eylül ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 2,11 olarak açıklandı. Yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 30,32'den yüzde 30,39'a yükseldi.

Bu beklentilere göre 6 aylık enflasyon oranı TCMB senaryosunda yüzde 8,70, OVP senaryosunda yüzde 9,04, piyasa beklentisinde yüzde 10,06, AA Finans tahmininde yüzde 10,11 ve FKB tahmininde yüzde 10,73 olarak hesaplanıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA EN AZ 2 BİN 49 TL'LİK ARTIŞ

Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olan bir kişi yüzde 8,70'li zamla maaşını 25 bin 601 TL olarak çekecek. Bu durumda emeklinin maaşındaki artış 2 bin 49 TL olacak.

Zam oranının yüzde 9,04 olması halinde maaş 25 bin 681 TL'ye yükselecek. Bu senaryoda aylık gelirdeki artış 2 bin 129 TL olacak.

Piyasa beklentisi olan yüzde 10,06'lık zam gerçekleşirse 23 bin 552 TL'lik maaş 25 bin 921 TL'ye çıkacak. Emeklinin maaşındaki artış 2 bin 369 TL olacak.

AA Finans'ın yüzde 10,11'lik tahmininin gerçekleşmesi halinde maaş 25 bin 933 TL'ye yükselecek. Böylece aylık artış 2 bin 381 TL olacak.

FKB'nin yüzde 10,73'lük tahminine göre ise 23 bin 552 TL'lik maaş 26 bin 79 TL'ye çıkacak. Bu senaryoda emeklinin maaşındaki artış 2 bin 527 TL olacak.

MAAŞI 30 BİN TL OLAN EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

30 bin TL maaş alan bir emeklinin yüzde 8,70'lik zam gelirse maaşı 32 bin 610 TL'ye çıkacak. Yüzde 10,11'lik zam gerçekleşirse maaş 33 bin 33 TL olacak. Yüzde 10,73'lük zamda ise 33 bin 219 TL'ye yükselecek.

MAAŞI 35 BİN TL OLAN EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

35 bin TL maaş alan emekli için yüzde 8,70'lik zam hesabında yeni maaş 38 bin 45 TL olarak hesaplanıyor. Yüzde 10,11'lik zamda maaş 38 bin 538 TL'ye, yüzde 10,73'lük zamda ise 38 bin 756 TL'ye çıkıyor.

MAAŞI 40 BİN TL OLAN EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

40 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı yüzde 8,70'lik zamla 43 bin 480 TL'ye çıkacak. Yüzde 10,11'lik zam senaryosunda maaş 44 bin 44 TL, yüzde 10,73'lük zam senaryosunda ise 44 bin 292 TL olacak.

MAAŞI 45 BİN TL OLAN EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

45 bin TL maaş alan emeklinin geliri yüzde 8,70'lik zamla 48 bin 915 TL'ye yükselecek. Yüzde 10,11'lik zamla 49 bin 550 TL'ye, yüzde 10,73'lük zamla ise 49 bin 829 TL'ye çıkacak.

MAAŞI 50 BİN TL OLAN EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

50 bin TL maaş alan bir emeklinin maaşı yüzde 8,70'lik zamla 54 bin 350 TL olacak. Yüzde 10,11'lik zam gerçekleşmesi halinde maaş 55 bin 55 TL'ye, yüzde 10,73'lük zamda ise 55 bin 365 TL'ye yükselecek.

MAAŞI 55 BİN TL OLAN EMEKLİNİN ZAMLI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

55 bin TL maaş alan emeklinin geliri yüzde 8,70'lik zamla 59 bin 785 TL'ye çıkacak. Yüzde 10,11'lik zam senaryosunda maaş 60 bin 560 TL olacak. FKB'nin yüzde 10,73'lük tahmininin gerçekleşmesi halinde ise 55 bin TL'lik maaş 60 bin 901 TL'ye yükselecek.

2027 OCAK AYI KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 döneminde alacağı zam oranı, yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon rakamlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

Temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyonun kesinleşmesi için eylül, ekim, kasım ve aralık ayı TÜFE verilerinin açıklanması beklenecek. Bu verilerin ardından oluşacak 6 aylık enflasyon farkı, emeklilerin Ocak 2027 maaş artışını netleştirecek.