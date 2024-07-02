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KOBİ kredilerinde zayıf seyir: Büyüme yüzde 30'un altında!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
02.07.2024 15:44
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Merkez Bankası'nın kredi politikasıyla kredi faizleri yükselirken kredilerde de daralma gözleniyor. Hazirandan krediler hızlansa da geçen yılın aynı ayına göre KOBİ kredilerinde büyüme yüzde 30’un altına geriledi.

KOBİ kredilerinde zayıf seyir: Büyüme yüzde 30'un altında!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre KOBİ kredileri mayısı daralmayla tamamladıktan sonra haziranda hızlandı ve yüzde 1,85'lik artış yaşadı. Ancak geçen yılın aynı ayına göre KOBİ kredilerinde büyüme yüzde 30’un altına geriledi.

NTV'de yer alan habere göre, Ekonomi gazetesinin haberine göre, KOBİ kredilerinde yıllık büyüme ise sektör genelinde yüzde 30'un altına geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık verilerine göre, 21 Haziran itibariyle toplam KOBİ kredileri 3 trilyon 612 milyar 418 milyon liraya ulaştı.

KOBİ kredilerine faiz oranları ise yüzde 50-51 arasında değişiyor ve ticari kredi faizinin altında seyrediyor. KOBİ kredilerinde aslan payı yüzde 42,94 pay ile kamu mevduat bankalarında. Ancak geçen yılın aynı haftasına göre kamu mevduat bankalarında 4.4 puanlık bir pay kaybı yaşandı.

Haziranda KOBİ kredilerinde hızlanma ile başladı ve aylık büyüme ilk üç hafta itibariyle yüzde 1,84 oldu. Yıllık büyüme ise bu yılın ilk ayında yüzde 55,5 olurken KOBİ kredilerinde şubatta yüzde 54,33'e, martta yüzde 53'e, nisanda yüzde 43,55'e mayısta yüzde 36,4'e gerilerken haziran itibariyle yüzde 29,93 ile yüzde 30'un altına indi.

Express


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