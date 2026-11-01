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KOBİ'ler için yüzde 75 indirim: İlk başvuruda uygulanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerine yüzde 75 indirim uygulanacağını bildirdi.

KOBİ'ler için yüzde 75 indirim: İlk başvuruda uygulanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerine yüzde 75; yapay zeka alanındaki belirli patent başvurularında ise acil araştırma raporu ücretine yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından uygulanan 2026 yılı ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle, ilk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'ler ile yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla belirli hizmetlerde indirim sağlandı.
Konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KOBİ ler için yüzde 75 indirim: İlk başvuruda uygulanacak 1

"BAŞVURU, ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU ÜCRETLERİNDE YÜZDE 75 İNDİRİM"

Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, KOBİ'lerimizin buluşlarının ve ülkemizde yapay zekâ alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir indirim uygulamasını hayata geçirdik. İlk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'lerimizin, ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 indirim sağlıyoruz. Yapay zeka alanındaki patent başvurularında (G06N IPC sınıfı), acil araştırma raporu düzenleme ücretinde yüzde 50 indirim uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kacır, girişimcileri desteklemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Yenilikçi fikirlerin buluşa, buluşların katma değere dönüşmesi için girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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