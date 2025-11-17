FİNANS

KOBİ'lere destek! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Denizbank, Garanti, Akbank, Yapı Kredi.. TOBB Nefes Kredisi hacmi yükseltildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin ikinci paketinin kredi hacmi 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltilirken, söz konusu desteğe ilişkin başvurular 19 Kasım'da başlayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "Sadece 2025 yılında TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ'lere sağladığımız destek 80 milyar liraya ulaşmış olacak" dedi.

TOBB Nefes Kredisi'nin ikinci paketinin kredi hacmi 50 milyar liraya çıkarıldı! Birlikten yapılan açıklamada, ikinci Nefes Kredisi'nin, TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların el ele vermesiyle KOBİ'lere destek olmak için 2 Ekim'de başlatıldığı anımsatıldı.

Gelen talep üzerine 25 milyar liralık ikinci TOBB Nefes Kredisi'nin kredi hacminin 50 milyar liraya yükseltildiğine dikkat çekilen açıklamada, başvuruların 19 Kasım Çarşamba günü itibarıyla başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, krediye TOBB'a bağlı tüm oda-borsa üyesi işletmelerin başvurabileceği aktarılarak, işletmelerin başvurularını Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım şubelerine yapabileceği bildirildi.

Artırılan kredi hacminde mevcut koşulların aynen devam edeceği belirtilen açıklamada, "Bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler, 6 ay anapara ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi, 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzerinde de yüzde 32 faizle kullandırılacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, temmuzda verilen ilk TOBB Nefes Kredisi ile 23 bin 515 firmaya 30 milyar lira destek sağlandığı anımsatıldı.

"KOBİ'LERİMİZE DESTEK OLMAK İÇİN YENİ BİR KAYNAK OLUŞTURDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının finansmana erişim olduğunu belirtti.

Özellikle KOBİ kredilerine uygulanan büyüme sınırının, krediye erişimi zorlaştırdığını bildiren Hisarcıklıoğlu, "Böyle bir dönemde KOBİ'lerimize destek olmak için yeni bir kaynak oluşturduk. TOBB, KGF ve bankalar güç birliği yaptık. Amacımız zor günlerde KOBİ'lerimizin yanında durup çarkların dönmesini sağlamak." değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ NEFES KREDİSİ'NDEN 20 BİN CİVARINDA FİRMA YARARLANDI

Hisarcıklıoğlu, ikinci Nefes Kredisi'ne 2 Ekim'de başladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu paketten şu an itibarıyla 20 bin civarında firmamız yararlandı. 25 milyar lira büyüklüğündeki kredi hacmi dolmak üzere. Oda-borsa başkanlarımız ve iş dünyamızdan gelen yoğun talep üzerine kredi tutarının artırılması yönündeki beklentimizi ilgili makamlara ilettik. Yaptığımız girişimler sonucu kredi hacmi 50 milyar liraya yükseltildi. Böylece sadece 2025 yılında TOBB Nefes Kredisi ile KOBİ'lere sağladığımız destek 80 milyar liraya ulaşmış olacak. KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'e ve katılan tüm banka yöneticilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. KOBİ'lerimizin doğru zamanda ve uygun maliyetlerle finansmana ulaşması, daha fazla yatırım, üretim, istihdam ve ihracat dolayısıyla daha güçlü bir ekonomi demektir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

