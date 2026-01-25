Bu test, verdiğin yanıtlara göre bir KOBİ olarak hangi yönünü geliştirmen gerektiğini söylüyor. Hazırsan, başlayalım!

KOBİ’lere Özel Test: Geliştirmen Gereken Yönünü Söylüyoruz! 1/10 İşletmenin mali durumunu ayda ne sıklıkla kontrol edersin? Hafta hafta bakarak ilerlerim. Ay sonu geldiğinde genel bir göz atar, yoluma devam ederim. Gerekli olduğunda kontrol ederim. Muhasebecim ilgilenir, ben pek bakmamış olurum. 2/10 Sahip olduğun iş planı bunlardan hangisine daha çok benziyor? Hedefleri net olan, önceden planlanmış bir stratejim var. Kafamda aşamalar belirli ama yazıya geçirilmedi. Genelde kısa vadeli düşünür, planı düzenli olarak güncellerim. Şartlara göre ilerler, çok fazla plan yapmam. 3/10 Gelir-gider dengesi oluşturmak için bunlardan hangisini kullanırsın? Dijital araçlar ve raporlar. Excel benzeri tablolar. Geleneksel hesap kitap yöntemleri. Akıldan hesaplama. 4/10 Müşteri geri bildirimlerine ne kadar önem verirsin? Bildirimler benim için her şeydir, işletmemi ona göre şekillendiririm. Düzenli kontrol ederim ama hepsini uygulamam. Genellikle olumlu olanları okuyup motivasyon kazanırım. Çok fazla önemsemem, kendi bildiğim doğruya önem veririm. 5/10 İşler yoğun olduğunda yönetme biçimin nasıl olur? Sürekli bir karmaşa yaşar, hiçbir işe yetişemem. Günlük duruma göre hareket eder, gerekmedikçe hamle yapmam. Belirli geliştirmeler yapar ve plana sadık kalmaya çalışırım. Önceliklere göre planlama yaparım. 6/10 Yeni müşteri kazanmak istediğinde bu yöntemlerden hangisi sana daha sıcak gelir? Dijital kampanyalar. Influencer iş birlikleri. El ilanları. Kulaktan kulağa reklam. 7/10 Peki işletmenin dijital dünya ve gelişmelerle arası nasıl? Sosyal medya ve benzer yerlerde aktif. İletişim bilgileri, harita gibi temel bilgiler kayıtlı. Sosyal medya ve temel bilgiler var ama çok aktif kullanım yok. Dijital ağlara pek giremedi. 8/10 İşletmeyle ilgili önemli kararları nasıl alırsın? Verilere ve analizlere bakarım. Sahip olduğum deneyime güvenirim. Sezgilerime göre hareket eder, ana ayak uydururum. Anlık gelişmeleri takip ederek sonuca varırım. 9/10 Bir ekibin varsa aradaki görev dağılımı ne durumda? Sorumluluklar ve görevler herkes için açık ve net. Tüm görevler genel hatlarıyla belirlenmiş durumda. Herkes her işe koşturur, rütbe ayrımı olmaz. Çoğu işi tek başıma kendim yönetirim. 10/10 Son olarak, önümüzdeki 1 yılda ulaşmak istediğin noktayı seçer misin? Büyüyüp gelişerek yeni şube açmak. Mevcut iş modelimi ve sistemimi geliştirmek. Daha fazla görünürlük kazanmak. Bugünleri aramamak.