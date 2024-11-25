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Kötü hava onu da vurdu! Fiyatı bir hafta öncesine göre ikiye katlandı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.11.2024 14:18
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Geçtiğimiz günlerde kilosu 75 TL’den satılan hamsi hava muhalefeti dolayısıyla az avlanınca fiyatı iki katına çıktı. Trabzon Balık Hali’nde hamsinin kilosu 175-200 TL’den satılırken, daha önce bol görünen hamsi ve palamudun yerini bu defa tezgahlarda sahneyi istavrit aldı.

Kötü hava onu da vurdu! Fiyatı bir hafta öncesine göre ikiye katlandı

Hamsi hava muhalefeti nedeniyle az avlanınca fiyatı neredeyse ikiye katlandı. Tezgahlarda daha önce bol görünen hamsi ve palamudun yerini bu defa tezgahlarda sahneyi istavrit aldı.

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HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE HAMSİ AZ GELDİ

Hava muhalefeti nedeniyle hamsi avının az olduğunu belirten balıkçı esnaflarından Mehmet Örseloğlu, “Sezona palamutla başlanmıştık, palamudun ardından hemen hamsi geldi. Hamsi geçtiğimiz haftalara kadar bol çıkıyordu ancak hava muhalefetinden dolayı bugün gelmedi. Tezgâhlarımızda genellikle istavrit, mezgit, palamut, çupra, levrek var. İstavritin kilosu 125 TL, palamut 175 TL, somon 175 TL, çupra, levrek 300 TL. İstavriti daha önce 100 TL’ye satıyorduk 125 TL oldu. Mezgit 100 TL’ye satıyorduk 150 TL oldu. Hava muhalefeti dolayısıyla avlanmada azaldığı için bu durum fiyatları biraz etkiledi, diyebiliriz” dedi.

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İstavritin fazla geldiğini belirten balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın ise ”Hava şartlarından dolayı bugün az hamsi geldi. Dün kilosu 125-150 TL idi bugün 175 TL. Bugün genelde istavrit mezgit daha fazla geldi. İstavritin kilosu 100-125 TL, Mezgit 150 TL, palamut 175 TL, hamsi 175 TL. Hamsi geçtiğimiz günlerde boldu, bugün az geldi “ diye konuştu.

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HAMSİNİN YERİNİ İSTAVRİT ALDI

Hamsinin yerini istavritin aldığını kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, “Hamsi az avlandığı için bugün az geldi ancak istavrit bol, hamsinin yerini istavrit aldı diyebiliriz. Ortama on kasa hamsi, bin kasa istavrit avlandı. Bundan sonra istavrit ile devam edeceğiz herhalde. Fiyatlarımız hamsi 200 TL, istavrit 75 TL, mezgit 150 TL, barbun 250 TL. Hava muhalefeti dolayısıyla avlanma az oluyor. Fiyatlar bir hafta öncesine göre ikiye katlandı diyebiliriz. Bir hafta önce hamsinin kilosu 75 TL idi şimdi 200 TL” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
hamsi Trabzon balık fiyatları
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