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Köylülere 27,5 milyon TL gelir! Toplayıp ekonomiye kazandırıyorlar

Samsun’da ormanlık bölgede yaşayan çiftçiler, tıbbi ve aromatik bitki üretiminin yanı sıra kestane, defne yaprağı ve trüf mantarı toplayarak ekonomiye kazandırıyor.

Köylülere 27,5 milyon TL gelir! Toplayıp ekonomiye kazandırıyorlar

Tıbbi ve aromatik bitkiler orman köylüsüne gelir kapısı oluyor. Samsun’da 25 bin dekar defne ormanı mevcut olup, yıllık yaklaşık bin 500 ton üretim yapılmakta ve köylülere 27,5 milyon TL gelir sağlanıyor.

Köylülere 27,5 milyon TL gelir! Toplayıp ekonomiye kazandırıyorlar 1

Samsun’da 40 bin dekar alan da kestane ormanı bulunuyor. Bu ormanlarda yaklaşık 400 ton üretim yapılıyor ve köylüler yaklaşık 2,4 milyon TL gelir sağlıyor. Ayrıca Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan yıllık 70 kilo trüf mantarı toplanıyor. Bu ürünler, orman köylülerine gelir kapısı oluyor.

Köylülere 27,5 milyon TL gelir! Toplayıp ekonomiye kazandırıyorlar 2

Orman Köylülerinin Kalkındırılması ve Desteklenmesi (ORKÖY) Projesi ile kırsal göç önlenmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Samsun’da 2025 yılında süt sığırcılığı, traktör, tambur ve süt koyunculuğu olmak üzere 29 aileye toplamda 13 milyon 568 bin TL kredi desteği verildi. Bunun haricinde Alaçam ve Bafra’da ORKÖY’den orman köylüsü 4 aileye traktör alımı için 7 yıl geri ödemeli yüzde 20’si hibe, sıfır faizli, 1’er milyon TL olmak üzere toplamda 4 milyon TL kredi desteği verildi.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü’nün Samsun’daki projeleri ve doğal kaynak kullanımı sayesinde hem kırsal kalkınma destekleniyor hem de orman köylüsünün ekonomik refahının artırılması amaçlanıyor. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mantar gelir
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