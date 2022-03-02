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Köylünün yeni geçim kaynağı! 25 bin TL gelir sağlıyor

02.03.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılan defne yaprağı, son yıllarda değerinin artmasıyla Antalya’nın Akseki ilçesindeki orman köylüsünün en önemli geçim kaynağı oldu. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşırken, 5 kişilik bir ailenin ortalama 25 bin TL gelir elde ettiği öğrenildi.

Köylünün yeni geçim kaynağı! 25 bin TL gelir sağlıyor

Akseki’nin Sinanhoca Mahallesi’nde her yıl ocak-şubat aylarında hasadı yapılan defne yaprağı, yaklaşık 100 aileye önemli ölçüde gelir sağlıyor. Dik yamaçlarda, kayalıkların arasındaki ağaçlardan defne yaprağı toplayan köylüler, traktör römorklarına yükledikleri çuvallarını, köy meydanında istifliyor. Burada tartımı yapılan defne yapraklarını kilosunu 7 ile 10 TL’den satın alan firma, fabrikalarda işlemek üzere Denizli’ye götürüyor. Özellikle ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektörlerinde kullanılan defne yaprakları ya da işlenmiş ürünler Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi. Yılın bu döneminde köylülerin büyük çoğunluğu defne kesimiyle uğraşırken, 5 kişilik bir ailenin ortalama 25 bin TL gelir elde ettiği öğrenildi.

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Vatandaşlar, Akseki’nin Sinanhoca Mahallesi Kozarası ve Tulukdağından defne yaprağı toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Sinanhoca Mahalle Muhtarı Hasan Aslan, ocak ve şubat ayında defne hasadı yapıldığını ifade ederek, "Bu yıl açık arttırma ile ihale yaptık. Rekor fiyata sattık. Mahalle halkımız ciddi gelir elde etti. Yaklaşık 150 ton defne yaprağı kesildi. İhaleyi Denizli’de bir firmaya verdik. Defne ağacının birincisi baharat olarak ikincisi ise yağ olarak kullanılıyor. Bu köylünün geçim kaynağı. Defne ağacı yaprakları firma tarafından yapılan çeşitli işlemlerin ardından yaprak hale getirilip farklı ülkelere ihraç ediliyor" dedi.

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"BU YIL 150 TON REKOLTE ELDE EDİLDİ"

Sinanhoca Mahallesi’nde arazilerde yetişen defne ağaçlarının kalite oranının yüksek olduğunu söyleyen Aslan, "Köylüler için önemli bir gelir kaynağı olan defne yaprağında bu sezon 150 ton civarında rekolte elde ettik. Açık arttırma ile 5 firma ihaleye katıldı. Geçtiğimiz yıl kilosunu 2 liradan verdiğimiz defne yaprağı bu yıl oldukça yüksek fiyatla alıcı buldu. Kilosunu 7 lira 10 kuruştan sattık. İyi bir gelir elde ediyoruz. Defne, alıcı firmalar tarafından işlendikten sonra yurt dışına ihraç edilerek ülke ve ilçe ekonomisine de önemli katkı sağlıyor" diye konuştu.

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"GELİRİ İYİDİR"

Sinanhoca Mahallesi’nde defne ağaçlarının olduğu arazilerin 4 bölgeye ayrılan alanda defne kesimi yapıldığını söyleyen Arslan, “Her yıl dönüşümlü olarak defne kesimi yaptıklarını ve köylü olarak kesime hep birlikte giriyor. Köyümüzde yaklaşık 50 hane aileleri ile birlikte kesim yapar. Gelir kaynağımız oldukça iyidir. Köylüler, para kazandıkları bu sahalarını korur, kollar. Defnede kesilen dallar bir yıl sonra daha gür çıkıyor ve daha çok verim elde ediyoruz" diye konuştu.

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"AYAĞIMIZDAN GELİP ALIYORLAR"

Sinanhoca Mahallesi’nden 70 yaşındaki Tahsin Sağlam da, "Aklım erdi ereli köyümüzde defne kesimi yapılıyor. Bizim köyün defnesi oldukça kalitelidir. Tüccar bizden ayağımızda alıp fabrikalarına götürüyor. Fabrikalarda işlenip, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanıyorlar. Ayrıca balıkların arasına koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

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Fatma Büyükarslan ise defnenin velinimetleri olduğunu, dönüşümlü olarak her yıl farklı bölgelerde kesim yaparak aile bütçelerine katkı sunduklarını kaydetti. (İHA)

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