Kurban Bayramı hazırlıkları başladı! 80 bin liraya kadar fiyatlar yükseliyor...

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Vatandaşlar kurbanlıklarını temin etmeye çalışırken, küçükbaş hayvanlar 10 bin TL'den başlıyor, büyükbaş kurbanlıklar 80 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.



Hayvan satıcıları, fiyat artışının kendilerinden değil, artan maliyetlerden kaynaklandığını belirtirken, alıcılar da bütçelerine uygun kurbanlık arıyor.



UZMANLAR UYARDI

Yetkililer, denetimlerin sıkılaştırıldığını ve kurban pazarlarında sağlık kontrollerinin yapıldığını belirterek, vatandaşlara resmi kurban satış noktalarından alışveriş yapmaları yönünde uyarılarda bulundu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır