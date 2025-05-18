Kurban poşetlerine bu yıl talep düşük ilerliyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber ambalaj dükkânları kurbanlık poşetlerini hazırlamaya başladı. Ancak esnaf Cengiz Kurutepe, taleplerin geçen yıla göre daha düşük seyrettiğini söylerken ileriki zamanlarda satışlarının yükseleceğini umduğunu belirtti.

"ÜRÜN FİYATLARINDA BU SENE YAKLAŞIK YÜZDE 45 BİR ARTIŞ VAR"

Ambalaj ürünleri satışı yapan esnaf Cengiz Kurutepe, satışların henüz başlamadığını belirtirken fiyatlarda ise geçen yıla kıyasla ciddi bir artış yaşandığını şu kelimelerle ifade etti:

"Şu ana kadar bir satış gerçekleştirmedim. Kurbana daha zaman olduğu için bekliyoruz, umarım güzel satışlar olur. Ürün fiyatlarında bu sene yaklaşık yüzde 45 bir artış var. Geçen seneye göre alım gücü zayıf. Fiyat olarak geçen sene kurban poşetinin kilosu 65 liraydı bu sene 80 liraya çıktı. Poşetler adet olarak da 12-13 liraya kadar çıkabilir." (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır