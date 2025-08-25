FİNANS

Kuyruğun sonu görünmedi! Gece 3'te beklemeye başladılar 'Heyecanlıyız' Tek hedefleri 'onu' almaktı

İstanbul'da bir market, açılışına özel ilk 1000 kişiye hediye çeki vereceğini duyurdu. Marketin bu kampanyasını duyanlar ise marketin önünde gece itibarıyla nöbet tutmaya başladı. Uzayan kuyrukların ardından market kapılarının açılması ile telaş içerisinde alışveriş yapmaya başladılar.

Ezgi Sivritepe

İstanbul Beşiktaş ilçesinde bir market açılışında adeta izdiham çıktı. Açılışa özel ilk 1000 kişiye hediye çeki verileceğinin duyurulması ile vatandaşlar adeta akın etti. Geceden başlayan bekleyiş sabah saatlerine kadar uzun kuyruklara sahne oldu. Sonu görünmeyen kuyrukta vatandaşlar sabır ile bekledi.

KAMP SANDALYESİ İLE GELDİLER

Kuyruğa kamp sandalyesi ve çay termosu ile girenler ise dikkat çekti. Saatler süren bekleyişte ise kuyruğun sonu görünmedi. Kurdelenin kesilip marketin açılması ile telaş içinde alışveriş yapmaya başlayan vatandaşlar kasa sırasında da uzun kuyruklar oluşturdu.

GECE YARISI BEKLEME BAŞLADI!

Birbirini kaybedenlerin de olduğu alışveriş kalabalığında reyonlar arasındaki yoğunluk gün boyu bitmedi.

Alışverişe gelen bir vatandaş, Bahçelievler'den geldiğini ifade ederek, erken saatlerde sıraya girdiğini ifade etti. Gece 03.00'da gelen vatandaşlar ise listeleri hazır bir şekilde bekledi. Çay, makarna, temizlik ürünleri için sırada olan vatandaşlar, "Heyecanlıyız, sabah erken saatte kalktık buraya geldik" dedi.
