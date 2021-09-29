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Lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü! "Bu balıklar müsilajın içerisine girmez"

29.09.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de, denizlerde 1 Eylül itibarıyla kalkan av yasağının ardından lüfer de yüzünü göstermeye başladı. Denizlerin prensi olarak bilinen ve 140 lira bandında satılan lüferin kilosu 100 liraya düştü. 38 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç,"Balık müsilajın içerisine girmez. Bunlar su üstü balığı. Müsilaj kıyıda olur. Bunun içine sardalya, uskumru, istavrit, hamsi, palamut, lüfer girmez." dedi.

Lüfer bollaştı, fiyatı 100 liraya düştü! "Bu balıklar müsilajın içerisine girmez"

Çanakkale’de önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık sektörü müsilaj nedeniyle zor günler geçirmişti. 1 Eylül itibarıyla denizlerde kalkan av yasağının ardından yavaş yavaş hareketlenme başladı. Denizlerin prensi olarak bilinen lüfer tezgahlarda bolca yerini almaya başladı. 140 lira bandında satılan lüferin kilosu 100 liraya kadar düştü.

20 yıllık balıkçı Hasan Doğuş Tunç, “Yaklaşık bir haftadan bu yana lüferde bir bollaşma söz konusu oldu. Son iki günden beri bu durum fiyatlara da yansıdı. 140 lira bandında satılan balığın fiyatları bugün 100 liraya kadar düştü.

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Genel olarak tezgahlarda bir bolluk yaşıyoruz. Lüfer ve diğer balıklarda olsun sorun yok. Biraz palamutta bir sıkıntı var ama o da yok değil. Sadece fiyatı biraz yüksek. 3-4 gün içerisinde önümüzde sert bir hava var. Hava kaldıktan sonra eğer bol çıkmaya devam ederse balığın fiyatı 100 liradan da aşağı, yani 70- 80 liraları görebilir” dedi.

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"BU BALIKLAR MÜSİLAJIN İÇERİSİNE GİRMEZ"

38 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç ise, müsilaj nedeniyle uzun süredir balık tüketmekten çekinen vatandaşların gönül rahatlığıyla balık yiyebileceklerini söyleyerek, “Palamut az, inşallah lüfer bu sene bol olacak. Sardalya balığımız çıkmaya devam ediyor. 60 liradan 30 liraya düştü. Tezgahlar bollaşacak, yalnız palamuttan ümidimiz kesik. Bu sene lüfer olacak çok. Çeşitlerde istavrit, sardalya ve hamside bollaşma var. İnşallah millet ağız tadıyla balık yiyecek. Müsilajı bırakın artık. Balık müsilajın içerisine girmez. Bunlar su üstü balığı. Müsilaj kıyıda olur. Bunun içine sardalya, uskumru, istavrit, hamsi, palamut, lüfer girmez. Bunlar su üstü balığı” diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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