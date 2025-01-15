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Maaşları yükselttiler! Ayda 50 bin TL teklif ediyorlar ama bulamıyorlar 'İş kolay ama eleman bulmak sıkıntı'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
15.01.2025 12:27
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Kars, Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olmasına rağmen, küçükbaş hayvan yetiştiricileri çoban bulmakta ciddi sıkıntı yaşıyor. Özellikle koyun sürülerinin bakımında önemli bir rol oynayan çobanlık mesleğine olan ilginin azalması, bölgede hayvancılığı zorlaştırıyor.

Maaşları yükselttiler! Ayda 50 bin TL teklif ediyorlar ama bulamıyorlar 'İş kolay ama eleman bulmak sıkıntı'

Kars’ta hayvancılıkla uğraşanlar, çoban bulamamaktan dolayı hayvanlarını kendileri gütmek zorunda kalıyor. Bu durum, hayvancılıkla geçimini sağlayan ailelerin iş yükünü artırıyor ve hayvan bakımında verimliliğin düşmesine neden oluyor.

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"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ KESİMHANE VE ÇOBAN"

Kars merkez Gelirli köyünde hayvancılık yapan Muhittin Abadan, “En büyük ihtiyacımız kesimhane ve çoban, kesimhane devletin eliyle olsa koyunlarım var, koçum var, ihtiyacım var. İhtiyacım olduğu zaman 10 koyunumu arabama koyup, kestirip ihtiyacımı temin ederim. 3 koyun keserim çobanımın ihtiyacını gideririm. Bunlar olmayınca para konusunda maddi sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

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"SADECE ELEMAN KONUSUNDA SIKINTI ÇEKİYORUM"

Küçükbaş hayvanın bakımının çok kolay olduğunu belirten Abadan, “5 ayda bir mahsul veriyor küçükbaş, yemi 3 ay yiyor. İnek 7 ay yiyor, koyun 3 ay, masrafı az ben sadece elaman konusunda sıkıntı çekiyorum. Bir de pazar konusunda sıkıntı çekiyor. Başka sıkıntımız yok. Allah devletimize zeval vermesin. Her şeyimiz var” diye konuştu.

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AYLIK 40 BİN TL İLE 50 BİN TL ARASI MAAŞ TEKLİF EDİYORLAR

Köylüler, çoban maaşlarını yükseltmelerine rağmen, bu mesleği yapacak nitelikli kişi bulmakta zorlanıyor. Ortalama olarak bir çobana aylık 40 bin TL ile 50 bin TL arasında maaş teklif edilmesine rağmen, bu ücretler dahi gençleri çobanlığa yöneltemiyor.

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Kars’taki küçükbaş hayvancılık sektörü, bölge ekonomisinin can damarlarından biri olarak öne çıkıyor. Ancak çoban bulma sorunu, sektörün sürekliliğini tehdit ediyor. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Çoban maaş
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