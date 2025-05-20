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Makinesini bile kendisi yaptı! Üretip satıyor, tek kaldı 'Ölürsem bu iş biter'

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan hayvan tarağı imalatını 70 yıldır sürdüren 88 yaşındaki İzzet Çakmak, el emeği ile üretim yaptığı tarakları satışa sunuyor.

Makinesini bile kendisi yaptı! Üretip satıyor, tek kaldı 'Ölürsem bu iş biter'

Tarihi Vezirköprü Bedesten Çarşısı Arastası'nda mesleğini sürdüren İzzet Çakmak, üretimde kullandığı makineyi de kendisinin yaptığını ifade ederek, "Bu makineyi 65 yıl önce yaptım. Önceleri dişleri hızarla ve elle açıyorduk. Şimdi bu makineyle diş açıyoruz. Tarağın sacını kesip, dişlerini açtıktan sonra perdah eder, ardından sapını gürgen ağacından hazırlayıp perçinleriz. Eski geleneklere uygun, sağlam ve dayanıklı taraklar üretiyorum. Sac kalın, sap gürgen. Paslanır ama çürümez" dedi.

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"BEN DE ÖLÜRSEM BU İŞ BİTER"

Çakmak, küçük yaşta babasını kaybettikten sonra mecburen dükkanın başına geçtiğini anlattı.

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Çakmak, "70 yıldır hem imalatını yapıyorum hem de satıyorum. Toptan 40 TL, perakende 50 TL. Eskiden Vezirköprü'de 5 esnaf bu işi yapardı. Türkiye'nin her yerine gönderirdik. Pres taraklar çıkınca esnaflık bitti, bir tek ben kaldım. Ben de ölürsem bu iş de biter" diyerek mesleğin yok olma tehlikesine dikkat çekti. (İHA)

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AW458537_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Samsun imalat tarak
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