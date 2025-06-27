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Maliyeti 40 bin TL! Kilosu 25 liraydı 3 liraya kadar düştü, 'Fazla yok ama...'

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Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Adana’da açıkta hasadı yapılan domatesin tarladaki fiyatının 3 ile 5 lira arasında değiştiği bildirildi. Fiyatların bu kadar düşmesinden dolayı üreticiler ise üzüntü içerisinde. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçinin bu yıl kazanmadığını ifade ederek, "Çiftçilere DFİF desteği istiyoruz" dedi.

Nisan ayında zirai don olayının yaşanmasının ardından üretici de zor durumda kalmıştı. Havaların ısınması ve hasat döneminin başlamasının ardından tezgahlar da renklenmeye başlandı. Kilosu 22 lira ile 25 lira arasında değişen domatesin kilo fiyatı yavaş yavaş düşmeye başladı. Adana’da yaklaşık 25 bin dönüm alanda ekimi yapılan domateste verim ortalama dönüm başına 5 ila 6 ton arasında değişiyor.

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BİR DÖNÜMÜN MALİYETİ 40 BİN TL

Kentte salçalık domatesinde tarlada fiyatlarının 3 TL'ye sofralık domateste ise 5 liraya kadar düşmesi dikkat çekerken üreticisini de üzdü. Yaz boyunca hasadın süreceği domateste üreticiler bir dönüm maliyetin yaklaşık 40 bin lira olduğunu bildirdi. Adana'da yaklaşık 150 bin ton domates rekoltesi beklendiği kaydedildi.

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"PİYASADA İSTEK YOK"

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Hasat sırasında konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana’da domatesin ekim alanı fazla olmamasına rağmen fiyatlar çok düşük. Geçen sene fiyatlar 6-7 lira arasındayken bu sene salçalık domates 3 ile 3,5 lira arasında değişiyor. Piyasada istek yok. Adanalı çiftçi bu sene hiçbir üründen para kazanamadı. Çiftçilere DFİF desteği istiyoruz" dedi.

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Kentte 150 dönüm alanda domates ekimi yapan üreticilerden Lütfi Kılıç, "Bu sene fiyatlar çok düşük. Salçalık domatesi 3 ile 3 buçuk lira arasında değişiyor. Piyasaya sürülen sofralık domates ise 5 ile 6 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. 1 dönüme maliyetimiz 35-40 bin lira. Ürün kendisini kurtarmıyor" diye bilgi verdi.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
domates turşu Adana salça
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