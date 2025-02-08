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Markette tane ile satılmaya başladı! Kilosu 400 lirayı buldu... Yevmiyeleri 1000 lira

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.02.2025 09:55
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Beyaz altın olarak bilinen sarımsağın fiyatı yükselmeye devam ediyor. Geçen sene temmuz ayında fiyatı en çok artan tarım ürünü olan sarımsak, kuşbaşı et ile yarışır hale geldi. Üretimin az olması ama maliyetlerinin yüksek olması sarımsağın fiyatını etkilerken marketlerde tek tek sarımsak satılmaya da başlandı.

Markette tane ile satılmaya başladı! Kilosu 400 lirayı buldu... Yevmiyeleri 1000 lira

Sarımsağın kilosu 400 liraya kadar çıktı. Beyaz altın olarak tanımlanan sarımsak ne tüketicisini ne de üreticisini güldürüyor. Maliyetlerinin yüksek olması sarımsağın fiyatını artıyorken Zonguldak’ta sarımsak üretimi yapan Erdoğan Uzunlar, sarımsak fiyatlarının neden böyle arttığını açıkladı.

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SARIMSAK ELLE DİKİLİYOR

Uzunlar, fiyatların daha da artabileceğini belirterek, maliyetlerin yüksek olmasından dolayı çok fazla üretimin yapılmadığını ifade etti. Uzunlar, "Ekilen kısımlarda ise verim düşük, kışın beklendiği gibi geçmemesi ve nisan yağmurlarının bu yıl beklenen boyutta olmaması üretimi olumsuz etkiledi. Bir diğer etken işçi maliyetlerindeki artış. Sarımsağın dikimi çok önemli ve önceleri makine ile dikiyorduk fakat istediğimiz verimi alamadığımız için elle dikmek zorunda kaldık” sözlerini kullandı.

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İşçi bulmada problem yaşadıklarını ve yevmiyelerin yüksek olduğunu belirten Uzunlar, bir günlük yevmiyenin 1000 lira olduğunu kaydetti. Sarımsağın senede 1 defa hasat yapıldığını vurgulayan Uzunlar, "Ürünü sadece diktirmekle bitmiyor, daha farklı işçilik ve emek gerektiren birçok aşaması var. Bazı meyveler ve sebzeler dört mevsim yetiştirilirken, sarımsak öyle değil. Senede bir defa hasat yapılıyor” şeklinde konuştu.

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ÇİN'DEN İTHAL EDİLMEYE BAŞLADI

Üretimin tüketimini karşılamadığını belirten Uzunlar Çin'den sarmsak ithal edildiğini kaydederek, "Kuru sarımsak üretiminde Çin dünyanın en büyük pazarı. Fiyat ateşinin düşmesi için ithalatın artacağı belirtiliyor" dedi.

Fiyatların iki ayda yükseldiğini belirten pazar esnafı ise şu anda iyi bir sarımsağın 350 liradan satıldığını vurgulayarak, "Vatandaşlar genelde kilo olarak almıyor. Tane ile satıyoruz" dedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
sarımsak İthalat
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