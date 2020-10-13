Marmara Bölgesi'nde ejder meyvesini sadece o üretiyor: Kilosu 15-30 TL’ye satılıyor

Kestel ilçesinde 1998 yılından itibaren fidan ve süs bitkisi üretimi yapan Özhan Öztürk, 2018 yılında bin 500 metrekare alan üzerine sera kurdu. Öztürk, kurduğu serada, yurt dışında 'dragon fruit' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'pitaya' olarak adlandırılan ejder meyvesi üretmeye başladı. Güney Amerika iklimine uyumlu ejder meyvesinin Marmara Bölgesi'ndeki tek üreticisi olduğunu söyleyen Özhan Öztürk, kilogram fiyatı 15 ile 30 lira arasında değişen meyveyi Türkiye'nin dört bir yanına kargoyla gönderdiğini belirtti. Öztürk, çiftçinin desteklenmesi halinde Marmara Bölgesi'nin ejder meyvesi üretim üssü haline gelebileceğini söyledi.



FİYATI 15 İLE 30 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Yoğun olarak Mersin ve Antalya'da yetiştirilen ejder meyvesinin Marmara Bölgesi'nde de rahatlıkla yetiştirilebildiğini söyleyen Öztürk, "1998 yılından beri bu bölgede fidan ve süs bitkisi üretiyorum. 2018 yılında bu serayı kurdum. Ejder meyvesi üretiyorum. Marmara Bölgesi'nde ilk ve tek üretim alanı. 1500 metrekare alanda üretim yapıyorum. Kışın eksi dereceye düşmemesi gerekiyor. Hava sıfırın altına düştüğü zaman bitki zarar görüp donuyor. Kaktüs familyası olduğu için güneş ışığını da dik görmemesi gerekiyor. Bitkiyi yakıyor. Bitki, Türkiye'de mecburen sera altına girdi. 2018 yılında üretime başladık. Bugün itibariyle yıl içerisindeki üçüncü hasadımızı gerçekleştirdik. Meyve çıkışımız seradan kilogram fiyatı olarak 15 liradan başlıyor. Meyvenin iriliğine göre kilogram fiyatı 30 lirayı bulabiliyor. Markete ulaştığı zaman iki katını geçiyor. Markette ise 50 liradan alıcı buluyor" dedi.

