FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

'Meraklısına verebilirim' Ormanda buldu! Kalabalık oluşmasın diye kimseye söylemedi 'Çok farklı ve ağırdı'

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde mantar toplamak için ormana giden Şenol Diktepe, yerde bulduğu farklı yapıdaki taşın göktaşı olduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı. Mantar toplamak için ormanlık alana çıkan Diktepe taşı bulduğu anı "Yanımda dikkatimi çeken bir taş vardı. Diğerlerinden çok farklıydı ve oldukça ağırdı" ifadeleriyle anlattı. Göktaşını meraklısına verebileceğini belirten Diktepe, göktaşı haberinin yayılmaması için ilk etapta sadece yakın çevresiyle paylaştığını söyledi.

'Meraklısına verebilirim' Ormanda buldu! Kalabalık oluşmasın diye kimseye söylemedi 'Çok farklı ve ağırdı'

Karabük'ün Eskipazar’a bağlı Haslı köyü Yaplan Mahallesi'nde mantar toplamak için ormanlık alana çıkan Şenol Diktepe, dinlendiği sırada çevredeki taşlar arasında rengi ve yapısıyla dikkat çeken bir taş fark etti. Diğerlerinden daha ağır olan taşı alan Diktepe, Karabük Üniversitesi'ne götürerek uzmanlara inceletti.

Meraklısına verebilirim Ormanda buldu! Kalabalık oluşmasın diye kimseye söylemedi Çok farklı ve ağırdı 1

Üniversitede görevli bir profesörün yaptığı analizde, yaklaşık 250 gram ağırlığındaki taşın göktaşı olduğu tespit edildi. Göktaşı bulmanın sevincini yaşayan Diktepe, "Yanımda dikkatimi çeken bir taş vardı. Diğerlerinden çok farklıydı ve oldukça ağırdı. Merak edip yanıma aldım. Hocamız incelediğinde meteor taşı olduğunu söyleyince çok sevindik. Şükürler olsun taşımızı bulduk" dedi.

Meraklısına verebilirim Ormanda buldu! Kalabalık oluşmasın diye kimseye söylemedi Çok farklı ve ağırdı 2

"MERAKLISINA VEREBİLİRİZ"

Taşın içindeki metallere dair detaylı analiz yapılması gerektiğini belirten Diktepe, köylerinin 1700 rakımda olduğunu ve göktaşlarının genellikle yüksek alanlara düştüğünü söyledi. Diktepe, göktaşını meraklısına verebileceğini de belirtti.

Meraklısına verebilirim Ormanda buldu! Kalabalık oluşmasın diye kimseye söylemedi Çok farklı ve ağırdı 3

Göktaşı haberinin yayılmaması için ilk etapta sadece yakın çevresiyle paylaştığını ifade eden Diktepe, köyde gereksiz kalabalık oluşmasını istemediğini belirterek, "Böyle durumlarda onlarca kişi ormana girip çevreye zarar verebiliyor. Bu yüzden ilk başta paylaşmadım. Göktaşı keşfinden sonra doğaya bakışım da değişti. Köyüme her geldiğimde gözüm artık hep taşlarda. Altına üstüne bakmadan duramıyorum" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alman otomotiv endüstrisinde güven kaybıAlman otomotiv endüstrisinde güven kaybı
Almanya'da DAX 40 endeksi rekor kırdıAlmanya'da DAX 40 endeksi rekor kırdı

Anahtar Kelimeler:
Karabük mantar göktaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.