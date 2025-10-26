Mesai başladı! 600 TL'ye satıyorlar... İlgi çok

Antalya, Akseki'de her yıl kış hazırlıkları kapsamında yapılan nar ekşisi mesaisi başladı. İlçede ekim ayı başlarında olgunlaşan narlar önce bahçelerden toplanıyor. Sopa yardımıyla dövülerek taneleri kabuğundan ayrılan narlar çuvallara konuluyor. Ardından özel yaptırılan küçük şırahanelerde çuvallar tepeleme yöntemiyle ezilerek nar suyu çıkarılıyor.

Elde edilen nar suyu süzüldükten sonra bakır tavalarda, odun ateşinde saatlerce kaynatılıyor.

Koyulaşıncaya kadar kaynatılan nar suyu, soğutularak şişelere dolduruluyor ve sofralarda kullanılmak üzere raflarda yerini alıyor.

Kadınlar, tüm bu üretim sürecini dayanışma usulüyle birlikte gerçekleştiriyor.

"YEMEKLERİN VAZGEÇİLMEZİ"

Nar ekşisi yapımının zahmetli olduğunu belirten üreticilerden Akseki'nin Alaçeşme Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Rahime Uslu, ilçede yaşayan kadınların binbir emekle hazırladıkları nar ekşilerinin yemeklerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

"ÇOK ZAHMETLİ AMA BİR O KADAR DA LEZZETLİ OLUYOR"

Uslu, "Komşularımla birlikte narları ağaçlardan topluyoruz. Narları kırıp tanelerini leğenlerde biriktiriyoruz, sonra çuvallara koyup kendi yaptığımız şırahanelerde eziyoruz. Ertesi gün sabah erken saatlerde odun ateşinde 5-6 saat kaynatıyoruz. Kıvamına gelmeden ocaktan indirmeyiz. Hiçbir katkı maddesi koymuyoruz, tamamen doğal yapıyoruz. Çok zahmetli ama bir o kadar da lezzetli oluyor" dedi.

KİLOSUNU 600 TL'DEN SATIYORLAR

Uslu, kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan nar ekşisini satışa sunduklarını belirterek, kilogramını 600 liradan sattıklarını ifade etti.

Türkiye'de nar üretiminde önde gelen illerden biri olan Antalya'da, nar ekşisi sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor.

Geleneksel yöntemlerle üretilen Akseki nar ekşisi, hem doğallığı hem de lezzetiyle büyük ilgi görüyor.

Kaynak: İHABu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır