FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Meşhur kebaba alternatif ürettiler! Yarı fiyatına geldi 'Aynı lezzet, bütçesi uygun olmayanlar bunu tercih ediyor'

Meşhur kebaba alternatif ürettiler! Yarı fiyatına geldi 'Aynı lezzet, bütçesi uygun olmayanlar bunu tercih ediyor'

27.07.2024 10:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta bir lokanta, et yemeyen müşterilerinin talepleri üzerine Tokat Kebabına alternatif bir kebap türü geliştirdi. Kanatla denen bu kebap hem tadı hem de fiyatıyla memnun etti. İşletme sahibi "Et yemeyenlere tavukla aynı lezzeti tattırmaya gayret gösteriyoruz. Yine kuyruk yağı, yine patates, yine patlıcan var. Aralarda kuzu eti yerine kanat kullanmaktayız. Bütçesi uygun olmayan kardeşlerimiz de bunu tercih edebiliyorlar. Fiyat hemen hemen diğeriyle neredeyse yarı yarıyadır" dedi.

Meşhur kebaba alternatif ürettiler! Yarı fiyatına geldi 'Aynı lezzet, bütçesi uygun olmayanlar bunu tercih ediyor'

Tokat’ta faaliyet gösteren bir lokantada, müşterilerin talepleri doğrultusunda Tokat kebabının bir alternatifi olarak kanat kebabı sunulmaya başlandı. İşletme sahibi Mustafa Demirkol, Tokat kebabına alternatif olarak geliştirdikleri bu yeni ürünü, et yemeyen müşteriler için özenle hazırladıklarını ifade etti. Tokat kebabına alternatif olarak sunulan Kanat kebabı, özellikle et yemeyen ve bütçesi kısıtlı olan müşterileri memnun etti.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

AW255486_02

“KANAT KEBABININ FİYATI TOKAT KEBABININ YARI FİYATI”

Lokantaya gelen müşterinin isteği üzerine Tokat kebabını kanatla denediklerini ifade eden bir işletme sahibi Mustafa Demirkol, “Tokat kebabına alternatif olarak bu kendi ürünümüz. Et yemeyen müşterilerimiz için bunu gerçekleştirmeye özen gösterdik. Kanat kebap aynı tokat kebabı et yerine yaprak kanat kullanıyoruz. Bu kebabın birinci özelliği et yemeyenlere tavukla aynı lezzeti tattırmaya gayret gösteriyoruz. Yine kuyruk yağı, yine patates, yine patlıcan var. Aralarda kuzu eti yerine kanat kullanmaktayız. Bunun bir farkındalığı da şu ki bütçesi uygun olmayan kardeşlerimiz de bunu tercih edebiliyorlar. Fiyat hemen hemen diğeriyle neredeyse yarı yarıyadır. Tokat kebabı lezzetini kanatla da gidermeye çalışan insanlarımız da var. Bu hizmeti vermekten de biz onur duyuyoruz. Tesadüf eseri bir müşterimiz ısrarla istedi, biz de yaptık. Biz kendimiz de çok beğendik. Beğendikten sonra da talep eden müşterilere ve ben et yemiyorum diyen müşteri buna alternatif olarak sunmaktayız” dedi.

AW255486_03

“HEM VÜCUT HEM DE CÜZDAN SIHHATİ İÇİN DENEYİMLENEBİLİR”

Tokat kebabı yanında kanat kebabı da merak ederek lezzeti tatmak için Erzurum’dan geldiğini ifade eden Ali Kürşat Bilgin “Erzurum’dan gelip bir Tokat kebabı deneyelim dedik. İnternette de tavuk kebabıyla da denediklerini görünce biz deneyelim dedik. Tabii etten biraz daha hafif. Sıcak havalarda denenebilir. Vücuda biraz daha rahat hem özellikle kolesterolden falan kaçan insanlar varsa çok rahat deneyimleyebilecekleri güzel bir lezzet. Tabii ki hem vücut sıhhati hem cüzdan sıhhati açısından deneyimlenebileceği söylenebilir” diye konuştu. (İHA)

AW255486_04

AW255486_05

AW255486_06

AW255486_07

AW255486_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
5 yıldır böylesi olmuyordu: Pandemi dönemi bile yanında iyi kaldı! İkinci el araç piyasasında dip görüldü5 yıldır böylesi olmuyordu: Pandemi dönemi bile yanında iyi kaldı! İkinci el araç piyasasında dip görüldü
Anahtar Kelimeler:
Tokat kebap
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia!

Tüm dünyanın takip ettiği Erdoğan ile Esad arasındaki temasla ilgili yeni iddia!

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 2'si turuncu, 2'si gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi

Otomobil satışları için bir karar daha

Otomobil satışları için bir karar daha

Artık çoğunluk kararı zorunluluğu aranmayacak

Artık çoğunluk kararı zorunluluğu aranmayacak

Altın fiyatlarında yüzde 1'e yakın gerileme

Altın fiyatlarında yüzde 1'e yakın gerileme

7 kurum birden dolar tahminini açıkladı

7 kurum birden dolar tahminini açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

Hakiki deri, dayanıklı, konforlu! Camper'ın en ikonik modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.