Mimardı, gördüklerinden etkilenip kurdu! Yurt dışına açılacak 'Orada çok popüler'

Osmaniye'de devlet desteğiyle muz serası kuran mimar ihracat hedefliyor. Asıl mesleği mimarlık olan Mustafa Güvel, Antalya'da gördüğü muz seralarından etkilenerek kendi memleketine de muz serası kurmak istedi.

YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ ALDI

Bu kapsamda çeşitli araştırmalar yaparak projesini şekillendiren Güvel, arazisinde kuracağı sera için 2021'de Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvurdu. Projesi kabul edilen ve yüzde 50 hibe desteği alan Güvel, kurduğu 9 dekarlık serada muz üretimi yapıyor.

YURT DIŞINA GÖNDERMEYİ HEDEFLİYOR

Güvel, yıllık 70 tonun üzerinde ürün aldığı serasını iki katına çıkarıp elde ettiği muzu kurutarak yurt dışına göndermeyi hedefliyor. Mustafa Güvel, AA muhabirine, çiftçi bir aileden geldiğini ve toprakla uğraşmayı sevdiğini anlattı.

"YILLIK 72 TONLUK MUZ ÜRETİMİMİZ VAR"

Antalya'da gördüğü seralardan etkilenerek devlet desteğiyle başladığı muz üretimini severek sürdürdüğünü belirten Güvel, şöyle konuştu:

"Bu serayı yüzde 50 hibeyle kurdum. Sadece hibe desteğini almamız değil, konuyla ilgili danışmanlarımızın olması sayesinde de böyle bir serayı kurabildik. Şu an seramız 9 dekarlık bir alanda. Yıllık yaklaşık 72 tonluk muz üretimimiz var. İlk satışları Adana'da toptancılara yaptık. Kendi soğuk hava depomuzu kurduktan sonra bölgedeki marketlere vermeye başladık."

Mustafa Güvel, mesleğinin yanı sıra çiftçiliği de aynı anda yürüttüğünü dile getirdi.

"MUZ KURUSU YURT DIŞINDA OLDUKÇA POPÜLER"

Daha fazla alanda üretim yapmak için çalışmalarına devam ettiğini aktaran Güvel, şunları kaydetti:

"Asıl hedefim gelecek yıl serayı 20 dekara çıkarmak ve soğuk hava deposunu büyütmek. Onun dışında muz kurusu yurt dışında oldukça popüler. Muz kurutma makinesi alıp muzu dilimleyip kurutarak Rusya ve Orta Doğu ülkelerine gönderme planım var." (AA)