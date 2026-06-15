FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Mühendisin tavsiyesiyle yaptı 'Geliri çok iyi'

İçerik devam ediyor

Osmaniye, Düziçi'de çiftçilik yapan Abdurahman Keleş, bir ziraat mühendisinin tavsiyesiyle yaklaşık 7 yıl önce diktiği "Orange Ruby" cinsi kayısı ağaçlarından elde ettiği verimden memnun olduğunu belirtti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 10 dönümlük arazide kayısı üretimi yapan Abdurahman Keleş'in bahçesindeki ağaçlar, dikimden bir yıl sonra meyve vermeye başladı. Bugün 7 yaşına ulaşan ağaçlardan yaklaşık 6 yıldır düzenli olarak ürün alınırken, ağaç başına 250 ila 300 kilogram arasında verim elde edildiği öğrenildi. Keleş, Orange Ruby çeşidinin yüksek verimiyle öne çıktığını, bu yıl etkili olan yağışların da üretime olumlu katkı sağladığını ifade etti. Bahçedeki ağaçların gelişiminden memnun olduğunu belirten Keleş, hasat çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Mühendisin tavsiyesiyle yaptı Geliri çok iyi 1

Erkenci özelliğiyle bilinen Orange Ruby cinsi kayısının bölgedeki üreticiler tarafından da ilgi gördüğü belirtildi.

Mühendisin tavsiyesiyle yaptı Geliri çok iyi 2

"ÇOK GÜZEL VERİM VAR"

Yaptığımız emeğin ve masrafın karşılığını alıyoruz mutlaka üreticilerimize tavsiye ederiz diyen çiftçi Abdurahman Keleş, "Bir ziraatçının tavsiyesiyle bahçemize Orange Ruby cinsi kayısı diktik. 7 yaşında ağaçlarımız, 6 senedir verim alıyoruz. İlk sene yüzde 25, yüzde 30 oldu. Şimdi yüzde yüze ulaştı, çok güzel, satışı da çok güzel. Pazarı da çok güzel. Hem toptan hem perakende satış yapabiliyoruz. Herkese tavsiye ederiz. Tadı, bildiğimiz şekerparenin biraz daha iyisi, Malatya kayısısına yakın bir tadı var. Biraz ekşi, biraz tatlı, güzel bir tadı var. Geliri çok iyi. Yani eğer soğuk vurmazsa ya da don olmazsa, kayısıların verimi çok güzel. Bakımını yaptıktan sonra hiçbir problem yaşanmıyor" dedi.

Mühendisin tavsiyesiyle yaptı Geliri çok iyi 3

Devamında Keleş "Bu sene de oldukça yüksek verim var, yağışların iyi gitmesinden dolayı. Yani sıkışmadı ağaçlar. Geçen yıl don oldu, bu yıl don da olmadı. Çok güzel verim var. Gördüğünüz gibi ağaçlarda meyve tutumu çok iyi" ifadelerini kullandı.

Mühendisin tavsiyesiyle yaptı Geliri çok iyi 4

"YURT DIŞINDAN GELİP ALMAK İSTEYEN İHRACATÇILAR VAR"

Keleş "Yurt dışından gelip almak isteyen ihracatçılar var. Yurt dışına satılıyor. Onlara da verdiğimiz zaman oluyor. Yurt içine, bulunduğumuz bölgeye de satışını yapıyoruz. Yaptığımız masrafın, emeğin karşılığını alıyoruz. Bölgede farklı yerlerde ekenler de var, Düziçi'nde geniş bir alanda aslında kayısı bahçeleri var." diye konuştu.

Mühendisin tavsiyesiyle yaptı Geliri çok iyi 5

Mühendisin tavsiyesiyle yaptı Geliri çok iyi 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gediz’de ilk kez tütün ekimi yapıldıGediz’de ilk kez tütün ekimi yapıldı
2. el araç için yeni sistem talebi: 'Noterde zaman kaybı oluyor'2. el araç için yeni sistem talebi: 'Noterde zaman kaybı oluyor'

Anahtar Kelimeler:
kayısı Çiftçi Osmaniye Bahçe Düziçi ürün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
istanbulda aldigimiz tatsiz tuzsuz kayisilar bunlar galiba.
En Çok Okunan Haberler
İran, İsrail'e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın"

İran, İsrail'e misilleme yapılacağını açıkladı: "Cevabımız yakın"

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

Pakistan duyurdu: ABD ile İran anlaşmaya vardı

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Hollanda - Japonya Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Cengiz Kurtoğlu'ndan üzen haber! Konseri hemen ertelendi

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

Altın sert yükseldi, petrolde sert düşüş: Piyasalar 'anlaşma'yla coştu

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

Hangi 25 ilçe il olacak? '100' numaralı plakayı kimse istemiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.