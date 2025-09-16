FİNANS

'Muhtemelen 2 ay sonra terk edecek' Erken gelmişti, endişe başladı

Bu sene hamsinin erken gelmesi balıkçılarda endişe yaratıyor. Balıkçılar, palamutta umduğunu bulamazken hamsinin de göçünü erken tamamlayıp iki ay sonra avının bitebileceği dair endişeler yaşıyor.

Denizlerde av sezonu 1 Eylül’de başladı. Balıkçılar, palamutta umduğunu bulamadı. Hamsinin ise erken göç etme riski var. İki ay içinde hamsinin Türk karasularını terk edebileceğinden endişe ediliyor.

Balıkçılar, hamsinin kısa sürede göç ederek Karadeniz’in diğer yakalarına geçiş yapabileceğini düşünüyor. Bu durum, Türk karasularında hamsi av sezonunun beklenenden erken sona ereceği anlamına geliyor.

"PALAMUT ÇOK OLDUĞUNDA HAMSİYİ TÜKETİYOR! PALAMUDUN AZLIĞIYLA HAMSİ KENDİNİ BİRAZ ERKEN GÖSTERDİ"

Balıkçı teknesi çalışanı Kerim Ergün, hamsinin iki ay sonra Gürcistan ve Abhazya’ya geçeceğini söyledi. Palamutun azlığı nedeniyle hamsinin erken geldiğini belirtti. Bu durumun iyi olmadığını düşündüğünü ifade etti. Hamsinin erken geldiği zaman suları da erken terk ettiğini belirtti. Ayrıca, Gürcistan ve Abhazya’da su sıcaklığının daha düşük olduğunu vurguladı.

"HAMSİ MUHTEMELEN İKİ AY SONRA SULARIMIZI TERK EDECEK VE KARADENİZ'İN DİĞER YAKALARINA, YANİ GÜRCİSTAN VE ABHAZYA TARAFLARINA GEÇECEK"

Balıkçı, palamutun bu sene çok az olduğunu ve sezon sonunda hamsinin devam etmesinin pek mümkün görünmediğini aktardı. Hamsinin muhtemelen iki ay sonra Türk karasularını terk edeceğini kaydetti. Ayrıca o dönem genelde istavrit ve kıraça avlandıklarını, ancak onların da veriminin düşük olduğuna dikkat çekti.

"BU SENE DENİZDE BAŞKA AVCILIK DA OLMADIĞINDAN, BAŞKA BALIK BULUNMADIĞI İÇİN İSTER İSTEMEZ HAMSİYİ ARAMAK ZORUNDA KALDIK"

Tekne çalışanı Yakup Keskin, bu sezon palamudun olmaması nedeniyle hamsiyi aramak zorunda kaldıklarını belirtti. Keskin "Bu sene denizde palamut çok az. Hamsi erken çıktı ama biraz ince. Palamutun olmadığı yıllarda hamsi genelde erken başlardı. Bu sene de biraz erken başladı" dedi.

Keskin, geçen yıl palamutun bol olduğunu fakat bu sene neredeyse hiç olmadığını söyledi. Genelde Trabzon, Giresun ve Rize arasında avlandıklarını ifade etti. Keskin "Hamsi erken başladı ama inşallah ilerleyen günlerde hava soğudukça daha da bol olur. Şu anda deniz fazla sıcak değil" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
hamsi palamut Karadeniz av sezonu balıkçılık
