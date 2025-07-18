'Müşteri almadan çıkmıyor' 120 TL'ye kadar fiyatı var! Şehir dışından gelenler en çok onu tercih ediyor

Doğal malzemelerle üretilmiş eşyalara ilginin artmasıyla birlikte özellikle büyük şehirlerde plastik yerine toprak, metal yerine bakır ve hazır ürünler yerine el yapımı ürünler tercih ediliyor. Bu yönelim, Eskişehir'de çömlekçilikle uğraşan esnafın satışlarına da olumlu yansıyor.

EL YAPIMI ÜRÜNE İLGİ ARTTI

Eskişehir'de çömlekçilik yapan ve aynı zamanda bakır ile ahşap ürünler de satan Zeynep Toprak, el yapımı eşyalara olan ilginin daha da arttığını belirterek, "Dükkanımızda çömlek, güveç, tavalar, mangal ürünleri, hasır çantalar ve mutfak gereçleri bulunuyor. Son zamanlarda özellikle ahşap kaşıklar, hasır çantalar ve güveç kapları en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. Ürünler tamamen el yapımı. İnsanlar doğallığa yöneldikçe bu ürünlere ilgi de artıyor" diye konuştu.

"ALMADAN ÇIKMIYORLAR

Yaz sıcaklarının etkisiyle bazı ürünlerin satışında hareketlilik yaşandığını ifade eden Toprak, "Sıcaklardan dolayı ahşap yelpazeler oldukça rağbet görüyor. Gelen çoğu müşteri yelpaze almadan çıkmıyor. Fiyatları 70 ile 120 lira arasında değişiyor" diye belirtti.

Şehir dışından gelen müşterilerin daha çok bakır ve hasır ürünlere ilgi gösterdiğini de söyleyen Zeynep Toprak, hasır çantalarında tamamen el yapımı olduğunu ve kolay kolay yıpranmadığını belirtti. Bakır ve ahşap mutfak gereçlerinin ise daha uzun ömürlü kullanımı için elde yıkanmasını önerdi.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır