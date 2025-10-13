FİNANS

Müşteriler sıraya girdi, randevuyla çalışmaya başladılar! Talep arttı 'Yetiştiremiyoruz'

Çorum'da elyaftan vazgeçen vatandaşların yün yataklara yönelmesi, yorgancıların yüzünü yeniden güldürmeye başladı. Vatandaşların doğal yatakları yeniden tercih etmesiyle işleri yoğunlaşan yorgancılar, randevu sistemiyle çalışıyor. Çorum'da 18 yıldır yorgancılık yapan 59 yaşındaki Kazım Aşgın "Yün yorgana talep fazla olduğundan dolayı da yetiştiremiyoruz. Müşterilerimize 1 ay, 2 ay, hatta 3 ay ileriye gün veriyoruz" dedi. Aşgın, artan yoğunluk sebebiyle müşterilerinin sıraya girdiğini söyledi.

Çorum'da bir dönem en çok ilgi duyulan meslekler arasında yer alan yorgancılık, hazır ve elyaf yatak, yorganların moda haline gelmesiyle yok olmaya yüz tutmuştu. Son dönemde vatandaşların yeniden doğal ürünlere yönelmek istemesi, yok olmayla karşı karşıya kalan yorgancıların mesleğini yeniden hareketlendirdi.

Çorum'da 18 yıldır yorgancılık yapan 59 yaşındaki Kazım Aşgın, artan yoğunluk sebebiyle müşterilerinin sıraya girdiğini ve randevu sistemiyle çalıştıklarını dile getirdi.

Çırak yetiştiremediklerini ifade eden Aşgın, her geçen gün ilginin arttığı mesleğin yeni ustaların yetişmemesi durumunda yok olabileceğini ifade etti.

"YAKLAŞIK 5-6 SAAT GİBİ BİR SÜREÇTE TAMAMLANIYOR"

Aşgın, kendisinin 23 yıl aradan sonra tekrar yorgancılık yapmaya başladığını ifade etti.

Aşgın, "Biz bu işe 1980 yılında ağabeyimin sayesinde başladık. Ancak 1984 yılında çeşitli sebeplerden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Yaklaşık 4 yıllık bir tecrübem olmuştu. Ardından 16 yıl boyunca sebzecilik yaptım fakat sağlık sorunlarım nedeniyle o işi de bırakmak durumunda kaldım. 2007 yılında komşum bana, 'senin elinde bir mesleğin var, benim yorganları dikmekten başla' diyerek hem azarladı hem de moral verdi. Bunun üzerine kapının önünde yorgan dikmeye başladım. Yaptığım işi görenler ilgilendi, evin önü adeta bir dükkan oldu. Ancak hava şartları nedeniyle açık alanda çalışmak zorlaştı, ben de aynı yıl içinde bir dükkan kiraladım. O günden bu yana, 18 yıldır aralıksız olarak bu işi yapıyorum" dedi.

"BİR YORGAN YAKLAŞIK 5-6 SAAT GİBİ BİR SÜREÇTE TAMAMLANIYOR"

Aşgın, bir yorgan için yaklaşık 6 saat zaman harcadıklarını kaydetti.

Aşgın, "Yaptığımız yün yorganlar yaklaşık 9-10 aşamadan geçiyor. Öncelikle metresine göre astarını kesip makinede dikiyoruz. Müşterinin getirdiği yünü tartıp tarama makinesinde didikleme işlemini yapıyoruz. Ardından yünü astarın içine yerleştirip ters çeviriyoruz. Daha sonra makinede ağız kısmını dikip çubuklama işlemini gerçekleştiriyoruz. Son olarak imece usulüyle dikim işlemini yaparak yün yorganı tamamlıyoruz. Bu iş ortalama 9-10 aşamadan geçiyor ve yaklaşık 5-6 saat gibi bir süreçte tamamlanıyor" diye konuştu.

"YÜN YORGANA TALEP FAZLA OLDUĞUNDAN DOLAYI YETİŞTİREMİYORUZ"

Devamında Aşgın, müşterilerine 1 ila 2 ay sonrası için randevu verebildiğini söyledi.

Aşgın, "Sağlık açısından dedelerimizin ve ninelerimizin bize önerdiği yün yorgan doğaldır. Elyafa gelince ise yapay bir yapısı vardır. Elyaf yorganla uyuduğunuzda sabah kalktığınızda yorgun hissedersiniz ve uykunuzu tam olarak alamazsınız. Fakat yünün anlatmakla bitmeyecek kadar çok faydası vardır. Uykunuzu rahat alırsınız, eklem ağrılarınız kolay kolay olmaz, terletmez. Bu gibi sebeplerden dolayı akla gelmeyecek kadar çok yararı vardır. 1980 yılından beri bu işin içindeyim. Bir dönem elyaf ürünler daha çok tercih ediliyordu, ancak şimdi alanların çoğu pişman. Bu nedenle yüne olan ilgi yeniden arttı. Yün yorgana talep fazla olduğundan dolayı da yetiştiremiyoruz. Müşterilerimize 1 ay, 2 ay, hatta 3 ay ileriye gün veriyoruz. Yaptığımız bu meslekte artık biz son nesiliz. Yetişen çırak olmadığı için bu duruma üzülüyoruz" şeklinde konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
